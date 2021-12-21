我們人類曾經（至少刻板印象希望）滿足於每天傳統的三餐，尤其是早餐被冠上一天中「最重要的一餐」的美名，甚至有個說法是，「早餐吃的像皇帝、午餐吃的像平民、晚餐吃的像乞丐」，雖然我們都知道這個道理，但早餐真得這麼重要，如果不餓也要吃早餐嗎？



在《吃的科學》一書中，作者卡斯特認為，現在是一個前所未有的營養過剩年代，飲食觀念也不一樣了，神經兮兮的都市人，又吃正餐，又吃點心，還不斷偷吃東西，一直到深夜。因為我們不斷把大量營養和能量傾倒在細胞上，所以細胞（受到胰島素、與胰島素類似的成長因子IGF-1和mTOR的助長）一直處於成長模式中，粗略地換句話說，我們的細胞不斷在老化。

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因此卡斯特建議，**早上起來肚子不餓的人，不用因為聽說早餐是一天中「最重要的一餐」而強迫自己把早餐塞進去。實際上，這是將自然的禁食階段再稍微延長一點的機會。但整體來說，把攝取大部分卡路里的時間安排在一天的前半段對身體有利，無論如何不要在睡覺前。尤其，我們在早上對胰島素的敏感度最高。身體在這個時候最能處理掉快速吸收的碳水化合物炸彈。**身體在一天之中慢慢會有胰島素阻抗，這表示：焗烤馬鈴薯和意粉最好安排在中午，而不是深夜。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：早餐是一天中「最重要的一餐」？如果早上起床肚子不餓一定要吃早餐嗎？】

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