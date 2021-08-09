早餐食譜｜少女心爆發！6步驟做出夢幻饅頭最啱打卡呃Like

一日之際在於晨！一天當中最重要的早餐不外乎是～稀飯、饅頭、蛋餅、三文治、豆漿…但一早最重要的飲食～早餐。一定要吃得美味又健康！如果這時候能夠再來這麼一道美味早餐～包你一整天會充滿～滿滿元氣…你可不能錯過！社員Hsieh Shuan在廚藝公社貼文：下雨天來點小清新饅頭……攪一攪、壓一壓、桿一桿、最後切一切……完成！
▼夢幻饅頭食譜（按圖看清👇👇👇）
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其他社員留言回覆：「好美喔！手巧真好！」、「好夢幻唷！」、「也太美了吧！捨不得吃。」、「夢幻饅頭。」、「好像棉花糖。」、「好漂亮的顏色。」、「好清爽！好漂亮的饅頭喔…想不到饅頭也可以做的這麼賞心悅目…」、「天呀！少女心萌發！可以賣了！」、「好『浪漫』的饅頭啊～怎麼捨得吃！」、「真的好美喔！」。
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