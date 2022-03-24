很多人都不怎麼看好遠距離戀愛，覺得情侶間若無法面對面相處，會有很多的親密感受無法體驗，讓感情變得難以維持。但其實異地戀會讓你在生活中學到很多東西和好處，像是懂得更獨立面對問題，或是每一次的見面都能像初戀般的心動。



國外媒體網站elitedaily就跟大家分享了遠距離戀愛的各種優點，其實只要轉個念就能豁然開朗喲~

▼▼▼即睇遠距離戀愛的7大優點！▼▼▼

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一：相聚的每一刻對你們來說都是寶貴的

由於地理限制是遠距離伴侶的主要障礙，他們抓住一切機會與對方共度每一秒。他們欣賞和珍惜彼此之間的每一刻，無論多麼短暫和簡單。 他們一起做的每一件事都受到珍視，因為遠距離伴侶無法隨時見面。他們抓住每一次相處的機會將每一分、每一秒變成最幸福的時刻。

二：有更長的時間來準備、實現目標

遠距離伴侶不介意在實現目標時加倍努力並付出更多努力，因為他們知道他們將真正能夠享受自己的勞動成果。 這使遠距離伴侶在他們最終在一起後能夠更好地為彼此提供服務。因為他們有很多的時間，所以可以花加倍的時間去努力完成，將精神放在自己的目標上面。

三：你學會了耐心、理解和犧牲等偉大品質

在異地戀中處理誤解和失望肯定更難，因為你不可能總是得到你想要的東西。例如，經常因為個人日程的調整而改變例程，計劃突然被取消。 因此，遠距離伴侶學習如何在出現爭吵時對彼此更有耐心並在出現分歧時理解對方的觀點很重要。 要獲得成功的遠距離戀情，您需要正確且理性地進行溝通。你通常還需要犧牲你的「我的時間」，以充分利用你們在一起的時間。給予彼此更多的包容才是最重要的。

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四：當你看到你的另一半時，你總是會幸福地頭暈目眩

由於遠距離伴侶很少有機會親自與對方共度時光，因此每當他們有機會見面時，他們總是感覺好像是第一次見到他們的伴侶。 一旦他們終於在一起，那種興奮的感覺就永遠不會消失。他們將永遠感激能最終每天相見。其實遠距離戀愛的情侶每一次的見面都會令你心跳加速，原來兩人相愛的感覺從來就沒有消失！

五：遠距離的物理限制，讓雙方在任何時刻都想念著彼此

計算他們沒聚在一起的日子，會讓遠距離伴侶更加想念對方。 有些人可能會遠距離伴侶「習慣於」分開。但他們幾乎不知道，遠距離伴侶彼此遠離的時間越長，他們就越渴望他們的伴侶。遠距離戀愛的人們比成天膩一起的人，更懂得珍惜每一刻的時光！

六：利他主義是建立牢固關係的關鍵

在遠距離愛情中，以自我為中心和自負只會讓雙方的情況變得更糟。 就像任何一種關係一樣，自私只會導致糾紛和心痛。但在異地戀中，自私幾乎是你能做的最痛苦的事情。 它會導致瑣碎的、荒謬的爭吵，使遠距離伴侶的情況變得更糟。他們沒有把他們唯一在一起的時間花在快樂上，而是浪費在互相爭吵上。 當然，無私和成熟是建立牢固而持久的關係的關鍵。與其花費難得在一起快樂的機會，選擇將更多的時間花在相處上。

七：遠距離戀情能證明你的愛情是很堅定的

遠距離戀愛的情侶們大部分的時間都花在網路上，透過視訊聊天的方式來知道對方在做些什麼，比起正常的情侶，他們需要花大量的心思來保持積極的態度，不被外界影響讓這個愛情更加堅定。平常的關心是非常重要的，因為在乎對方，所以會主動的問候，即便不能見面，也能感受對方的愛，因為相信著我們的愛情堅定不移。想想，最初戀愛的那份甜蜜，想想，那些深情的對話，想想，一起走過的回憶，是否再相信愛情，是否再堅持下去呢？

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