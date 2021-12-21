有韓版《欲罷不能》之稱的Netflix綜藝節目《單身即地獄》，日前正式開播。此系列的節目一向都是大尺度，不過暫時只播了兩集的《單身即地獄》，似乎就沒有以往的刺激，被網民批評「跟一般戀愛節目沒大分別」。不過，4位女參加者的是養眼系的美女，其中有「辣版張員瑛」之稱的宋智雅，一登場更成功抓住了全場所有男性的心。



《單身即地獄》截圖

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《單身即地獄》共有5男4女參加，參加者將共處9天8夜的時間，先在一個名為「地獄島」的無人島上生活及進行不同的挑戰，如果成功配對的男女，就可以前往一個名為「天堂島」的酒店總統套房住一晚。在地獄島的時候，所有參加者都不可以透露關於自己的詳細資料（包括年齡及職業），只有前往天堂島的時候才可以更深入了解對方。

《單身即地獄》截圖

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【1】申芝燕

在《單身的地獄》第一位登場的女參加者，就是申芝燕。皮膚白皙、加上瘦削的身材，給人一種十分柔弱的感覺，不少男參加者都預想她會是人氣女之一。現年23歲的她，身高169cm，曾於2020年參選「春香小姐」。據悉，她於2008年就舉家移民去溫哥華，現時是多倫多大學的學生。

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【2】姜素妍

第二位出場的女參加者，是姜素妍。擁有健康膚色、身材結實的她，與其他3名女參加者的形象截然不同。現年34歲的她，是一名拳擊裁判，亦是一間拳館的老闆。

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【3】安藝媛

第三位出場的參加者，是安藝媛。與清純的外表相反，她的身材非常火辣，加上說話時帶點釜山方言的口音，成為了她的「反差萌」。暫時安藝媛是最神秘的一個參加者，網上並未有流傳關於她的個人資料，只知道她是一名健身模特兒，亦有個人的YouTube頻道。

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【4】宋智雅

最後一位出場的參加者，是宋智雅。她一登場，全場的男性都被她的氣場吸引著，忍不住盯著她看。而在第一晚的好感度投票，她亦是獲得最多票的一位。現年24歲的她，是一名美妝KOL，以「freezia」之名活動，在YouTube上擁有60萬訂閱。有「辣版張員瑛」和「翻版Jennie」之稱的她，外表和性格都非常有魅力。

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《單身即地獄》於每周六都會於Netflix獨家播映，共有8集，至2022年1月8日結束。有興趣追看的朋友，記得留意！

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