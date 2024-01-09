白髮並不是老年人的專利，無論是七老八十，還是十八歲卜卜脆的學生妹，都有機會遇上白髮的危機！全因白髮的成因可以是精神壓力過大、過分操勞、家族遺傳、甚至是身體狀況欠佳而導致。如果想知道自己平白無事生出來的白髮是所謂何事，就快看看以下3大白髮區反映的身體狀況吧！



《愛回家》劇照

講到白髮相信不少人都會想起「掹一條生3條」的恐怖故事，雖則這個說法沒有任何科學根據，但大家還是寧信其有。猶其每次趕完報告或熬夜後，這種對白髮的焦慮便會加倍，心裏暗自想是不是要未老先衰了。

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其實生白髮不一定代表是衰老的徵狀，也可以是反映自身身體狀況的一個警號，讓你適時調整自己的生活狀態。比如：兩鬢斑白如楊過的朋友代表肝火盛、壓力大，可能是常熬夜導致；頭頂生白髮多為女性，是代表過度疲勞或精神緊張！

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身體就好像摩天輪，在重覆的地方循循環環，因此一處的不適也能在另一處反映出來。如果大家不想年紀輕輕便早生白髮，記緊作息定時、有良好的生活習慣、以及早睡早起，自然就能預防勝於治療。