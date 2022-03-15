情侶由拍拖到結婚，經歷磨合之後理應可以包容和接受大家，不過有名女生到婚禮一半發現新郎神情怪異，更有件事欺騙自己多時，令她崩潰到即場暈低及悔婚，到底是什麼踩中她的地雷？



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根據印度媒體《ABP Sanjha》及《Times of India》報道，當地近日發生一宗鬧劇，新娘在婚禮現場突然悔婚，更鬧上警署。印度北部城市埃塔瓦本來有對行禮的新人，婚禮甚至已進行到一半，亦已交換傳統花環，新娘卻發現新郎Ajai Kumar不斷調整頭頂花環的位置，神情還有點怪異。

婚禮已進行到一半 / Unsplash @Vaibhav Nagare

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賓客們告訴新娘Ajai其實是禿頭，一直都戴著假髮生活，此時女方才留意到他光頭這件事，竟崩潰得即場暈倒。雖然她很快醒來，但就哀求家人不要讓她出嫁，因為接受不到禿頭的男人。

男方家人不能接受解釋，新娘控訴Ajai從未透露自己的頭髮問題，令她覺得被欺騙，雙方家庭最後發生爭執，要村內長老出手調停，但兩家人仍嬲爆爆，回家時各自報警兼互相投訴。

雙方不歡而散 / 《婚詞離曲》劇照

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負責此事的警察Gangadas Gautam向傳媒透露：「雖然新娘看到新郎的假髮後拒絕結婚，但雙方已經撤回了起訴，而且決定自行解決問題。」如果結婚當日才發現另一半欺騙自己，你又會如何處理呢？留言說說吧！

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