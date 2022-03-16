【恒生指數./沙灘/清零】恒生指數連日大跌，雖然今日（16日）重上20,000點水平，不過有心水清網民發現，單恒指近月的跌幅，不止完全抵銷特首林鄭月娥上任以來的升幅，更大幅倒輸，令過去十年累積一鋪清袋，真正「清零」。亦有其他網民指出，林鄭經常將清零掛在嘴邊，但真正清零的，卻是市民銀包、生意，甚至社交。



周末晚上8時的旺角已如死城。（資料圖片／廖雁雄攝）

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第五波疫情以來，每日新增確診人數「萬萬聲」，港大更推算全港或將有近半市民染疫，跟特首的動態「清零」目標尚有段距離。近日因疫情及國際局勢不穩，恒指一瀉千里，跌穿19000點，一度低見10年低位，網民感嘆指香港「一朝回到解放前」，病毒未清零，不少民生大小事已一鋪清袋。

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不過亦有網民指出，疫情一開始的亂象，例如炒賣口罩等已經幾乎絕跡，亦有人指自己由過去不知所措，到現在開始懂得防疫應對，是「賺了經驗值」，希望有一日可以真正實現病毒清零，口罩清零，大家可以除罩行街！

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同場加映：疫情稍緩林鄭即刻提通關 網民籲應集中精力抗疫：做好自己先

新冠病毒疫情連日大爆發，特首林鄭月娥在每天早上舉辦的記者會中，表示當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關。言論引起部份網民不滿，在網上討論區及新聞下留言，指目前香港應該專注抗疫，做好自己，通關等比較長遠的事情應容後再說。👉即睇網民有幾不滿👈

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