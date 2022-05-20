有時候人還是會外貌主義一下，比如有些人真的就是長得很乖巧，不會是個喜歡搞顏色的性格，但記住，不要被這幾大星座的單純外表騙了，他內心裏全是色色的種子。



山羊座

要說給悶騷這個詞語找個擬人化代表，那山羊肯定是提名榜首。不是因為別的，主要是反差感太重。平日裏，腦子裏手頭上，不是想工作忙工作就是進行財富積累。一問就是，人生版圖上，要做的太多，來不及放縱。

結果一找到對象，山羊是不是就蹦出幾句讓人臉紅心跳的話，甚至有時候色色起來，對方都奇怪：這人怎麼實踐起來懂這麼多？哪兒學的啊？

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金牛座

金牛座總給人一種害羞、話少的內斂感，尤其跟不熟悉的異性對話時，眼睛都躲閃，不會平視，也不會主動找話題。你看着他話不多，還臉紅的樣子，都不好意思調戲他，畢竟人家金牛看起來就是個老實人。

但其實他一到熟人面前，就開始嘴把不住門，就舔着一張真誠的臉提出一些讓人老臉紅出血的色色要求。

天秤座

首先，請明確一個問題，為什麼天秤座能被成為「交際花」？社交時的熱心和分寸把控得十足準確。跟人相處時懂禮貌的感覺，該說不該說的社交距離。就這種人際舒適感決定了，天秤不會跟你說出一些色色的話。

鏡頭一轉，天秤和朋友愛人相處時，時不時透露出對人體研究的感興趣，好像沒有平時端莊的感覺，挺勁爆的。

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處女座

如果非要問處女座的偶像包袱有多重，那應該就是超重！大多數處女座都會希望在人前擁有完美人設，不僅是內在的更是外在的，像一個文質彬彬風度翩翩的大學教授那樣。所以那些黃段子開車，在他看來是不合時宜的言語。

一旦回到讓他感覺到安全感的關係環境裏，處女座這人啊，就還挺污的，要麼直接上手，要麼動嘴，反正都是些少兒不宜的活動。

沒點到名的那些星座，什麼獅子座啊、天蠍座啊、雙子座啊，你們表面乖不乖自己心裏沒數嗎，小心天天滿世界的色色會被抓起來哦！

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