進入4月，除了DSE即將開考，專上學生也差不多完成最後一個學期，準備進入暑假。各政府部門陸續釋出暑期實習，聘請現正修讀專上院校的學生，累積工作經驗。最新暑期工來自康文署文物修復辦事處，主修文物修復學、應用化學或化學等同等學科的專上學生可申請，月薪$10,500。



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在疫情下港人想去旅行也比較困難，不妨嘗試政府暑期實習，賺錢同時累積工作經驗。康文署文物修復辦事處的暑期實習生主要協助裝卸博物館展覽和修復工作，整理文物修復紀錄等等。申請人需現正在專上院校修讀第二年級(三年制)或第三年級(四年制)全日制學士學位課程，主修文物修復學、應用化學或化學、材料科學、材料工程，或同等學科；並持有香港永久性居民身份。實習期為1.5個月，月薪$10,500，聘用期為2022年7月至8月。

👇👇👇即睇文物修復辦事處暑期實習生的要求及待遇👇👇👇

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近日政府除了海事處和建築署，兩者都推出多個與專業學科相關的暑期實習計劃外，衞生署、效率促進辦公室也提供了予一眾大學生申請的實習機會。無論你讀咩科，只要你係正在就讀的大學生，即可遞表申請！

👇🏻👇🏻👇🏻即睇衞生署、效率促進辦公室實習要求及待遇👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：DSE考生24%壓力大驚要入竹篙灣考試 心理學家教每朝5分鐘減壓法

DSE將在4月22日開考，學友社調查顯示考生在3月份壓力平均分達 7.87 分，當中甚至有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。短時間内需要考核多科，再加上疫情下有可能要收拾包袱到竹篙灣應考，令不少考生壓力飆升，隨時影響考試表現。CNBC最近訪問一位心理學家，分享4個有效抗壓的習慣，幫助大家應對高壓生活。心理學家教4種減壓法👈 👈 👈