《工作細胞BLACK》風格180度轉變　吸煙飲酒事小　竟性交染淋病？

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-01-21 22:00

如果你回憶不起《工作細胞》是一部怎樣的動漫，或許下圖這個萌翻世界的血小板會幫你找回當年的感覺：

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沒錯，這是一個關於我們自己身體的故事，動畫以人類身體為舞台，將體內細胞擬人化，通過展示它們的工作，進行一些知識科普。

而如今，它的續作來了，不過我想推薦的並不是《工作細胞第二季》，而是同時更新的另一部衍生作：《工作細胞BLACK》。

《工作細胞》給人的感覺是略帶搞笑、劇情温馨，但《工作細胞BLACK》則有着一股濃濃的末世風格，代入劇情後讓我一度擔心自己的身體是否藥丸。

儘管同樣是在科普知識，但這部動畫的風格轉變完全算是從治癒到致鬱，開幕就遍地死亡的細胞；角色都在玩命工作，白細胞正在和細菌進行死鬥；甚至，作為「打工」細胞主角的紅細胞，已經工作到絕望了：

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而畫風突變的原因很簡單，《工作細胞BLACK》的故事發生在一個並不健康的身體裏，身體飲酒、吸煙、暴飲暴食，擁有多種不良狀態。

因此，細胞們為了能夠讓這具身體運轉下去，不得不玩命工作，所謂的「末世」感覺，似乎也並沒有什麼不妥。

所以，感覺這簡直就是在講我們體內的故事。

動畫開始，是主角紅細胞在參加入職培訓，他認真記筆記，努力上進，像極了我剛畢業、滿懷期待步入社會的樣子，對未來無限憧憬；台上的講師播放着不知道什麼年代製作的企業紀錄片，片中講述了一系列工作流程，並開始介紹各個崗位上的同事。

如果你看過工作細胞，會發現《工作細胞BLACK》在原作擬人化的基礎上進行了一定的性別轉變：

同事温和可靠，制度明確，朝九晚五，加班是偶爾的，工作量是設計好的，看得我直呼未來可期。主角紅細胞和其他紅細胞一樣，開始了自己跌跌撞撞的「社畜」生活。

但一開始工作，就會發現完全不同，從所謂「偶爾」加班，直接快進到用命工作，因為需要「工作到死」。

正如動漫的名字BLACK所描繪的，這具身體完全就是一個黑心工廠！入職時的希望直接轉化成絕望，上司也不廢話，衝！衝！衝！，玩命送貨就完事兒了。

紅細胞的主要工作之一是輸送氧氣，動畫中給出的描繪也比較直接，推着車，跑身體路線。

由於身體缺少人手，換言之紅細胞不夠用，每一個現存的細胞都需要加倍努力，並且優先將氧氣供給到重要器官才行。

但這一路上，主角遇到的所有同事，都戾氣極大。

簡單來說，為了讓人活下去，讓人體工廠運轉下去，所有細胞都在趕時間，都在暴躁，都在玩命幹活。與此同時，還有一些末端細胞在抱怨氧氣供給不夠維持生活。

累癱了，想休息一會，就會被訓斥，這不就是工作中的自己嗎？

而這一切的原因都與身體的不合理作息、飲食習慣有關，身體的主人不注意健康，體內的細胞就要加班工作，甚至細胞自己都已經絕望了。

這貌似同樣是在說我，我只能說別罵了別罵了。

但這只是累而已，事實上細胞們在工作的時候，還可能陷入緊急意外狀態導致送命。

例如在工作過程中，突然在血管內發現了一氧化碳入侵；更糟糕的是，還有細菌入侵血管：

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這不比「BORUTO」燃？

經過一番血戰、社畜細胞拼命，身體的警報總算是解除了。肺部給出了一氧化碳入侵、以及各種連鎖問題出現的原因：抽煙。

一個人類日常中的小操作而已，但卻讓自己的身體經歷了一場惡戰。

而且是戒煙10年後，又開始抽煙，原本已經快要恢復的肺，又變得一團糟，同時，這具身體未來要面臨的危機，貌似還有很多。

說實話，看完人都麻了。

無論是996、熬夜修仙，還是頭禿，它們目前都已經成為了網絡熱門詞彙，有時用在玩梗，有時在自嘲，有時在反映現實。但不變的是，它們代表着我們自己的身體，正在加速損耗。

《工作細胞BLACK》則用擬人的視角展示了這種變化：人類作為黑心工廠的老闆，是如何壓榨「社畜」細胞工作的。儘管吸煙、喝酒、熬夜、加班在我們看來，都是生活的一小部分。

但我覺得大家也大可不必對着細胞道歉，因為，它們被折磨的同時，難受的也正是我們自己...

而以上這些，僅僅是第一話的內容，有趣的是，《工作細胞BLACK》每周日0:30更新，也就是大家要熬夜去看熬夜的危害，老套娃了。建議留到早晨看，不要再熬夜了。

▼▼▼第1話是吸煙，第二話喝酒，第3-4話是性交和淋病，第5話會禿頭？▼▼▼

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