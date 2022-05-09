香港年輕一代要上車極難，其實韓國後生仔都自嘲是「五拋世代」，即已放棄了戀愛、生仔、買樓等5件事，不過有個24歲女生卻憑1.2萬港幣月薪，4年內成為業主，相當勵志。



郭智賢 / SBS《생활의달인》

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一名24歲的韓國女生郭智賢近日登上節目《生活的達人》（생활의달인）公開其故事，她即席打開銀行App，靠著咖啡店兼職打工短短4年時間已儲到超過1億韓圜（港幣約61.6萬元）。

郭智賢月薪甚至只有200萬韓圜（港幣約1.2萬元）。不過她非常精打細算，例如2021年12月就只花了7,060韓圜（港幣約44元）在飲食上，即使如何慳錢都無法做到這地步，所以她也有獨門秘訣。

郭智賢靠著咖啡店兼職打工買樓 / SBS《생활의달인》

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郭智賢認真研究不同App及網站的優惠活動，例如免費加入做會員獲得優惠券或積分，也會參加不同活動獲取贈品，不合適就轉售，早前活動時送贈的一箱礦泉水就被她拿來賣給網友。

此外，郭智賢也會上載收據，每張得到50韓圜（港幣約3毫）；收集即溶咖啡包裝盒再將盒上數字登錄到App，每個號碼有300韓圜（港幣約1.8元）。靠著這些方法，即使很少花錢吃喝也可以得到各種食材自己煮飯。她平時也會走路上班，以及在家自己剪髮省掉不必要的支出。

郭智賢展示買樓花的合約書 / SBS《생활의달인》

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郭智賢靠著存下來的錢已經成功上車做業主，她這麼省錢全因家庭狀況不好：「爸爸在我小時候患上抑鬱症而被解僱，為錢而煩惱時就打我媽媽出氣，總是叫她去死，而姐姐也因抑鬱自殺了。」

她續道：「19歲時我就明白這個家無法依靠，我的未來、夢想都不會關心，所以只能拼命地賺錢。直至抽中樓花簽約時，職員說我是最年輕的申請人，我才有『終於買到樓』的感覺，想對自己說聲辛苦了。」

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