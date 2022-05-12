民政事務總署近月不少地區也有招聘人手，繼早前灣仔區請行政助理，近日輪到深水埗，月薪可達2.6萬，負責提供行政和執行上的支援， 協助處理各種項目和活動。



深水埗鴨寮街（呂諾君攝）

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行政助理的申請人需有本地大學頒授的學位，或具備同等學歷。亦需要符合語文能力要求，在DSE或會考中英文科考試獲3級或以上成績或同等學歷。同時申請人亦需要有最少一年有關行政或項目管理的全職工作經驗。職位月薪2.6萬，將會按非公務員合約條款受聘。

👇👇👇即睇行政助理要求及待遇👇👇👇

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民政事務總署行政助理職位截止申請日期是2022年5月24日（二）下午6時正，有興趣的大家要盡快申請啦！

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今年的香港中學文憑考試DSE差不多告一段落，而大學final year也考完試，又是一眾畢業生揾工的時間。在求職期間，除了找適合自己的工作和爭取面試機會，入職後的第一個難關就是要簽署合約。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教大家返新工簽合約時必須注意的5大伏位！返新工簽約5大伏位👈 👈 👈