【公務員/政府工/民政事務總署/行政助理】民政事務總署近日頻頻請人，近日輪到南區民政事務處！根據政府招聘網站顯示，民政事務總署旗下的南區民政事務處請行政助理，有學位就可以申請，如果工作方面有呢啲經驗更加獲優先考慮！



今次入職要求並不算高，基本上有學位，DSE或會考中英文有第３級或C成績已經合資格申請，如果有公關、聯絡或行政工作經驗，可獲優先考慮。不過大家提交申請表，有一點要注恴，是今次招聘需附上兩條中英文面試題的書面答案。究竟兩條問題內容是甚麼？

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同場加映：關愛基金請高級項目主任月薪35K 不用考基本法試

近日關愛基金請高級項目主任，最吸引之處是任何學位都可以申請，而且不用特別考基本法試或語文試。由於不是公務員職位，所以受聘期只有一年，不過若表現良好，則有相當於全年薪酬15%作約滿酬金。👉👉👉即睇關愛基金高級項目主任入職要求