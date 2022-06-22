平板支撐Plank時間不是越長越好　專家教你正確鍛鍊核心肌群方法

撰文：運動星球
出版：更新：

平板支撐（棒式）是徒手肌力訓練相當基礎且有效的動作，網路上有許多Plank挑戰的影片，似乎撐越久代表核心越強健，而世界上平板支撐最久的是澳洲一名男子 Daniel Scali，長達 9 小時 30 分 01 秒獲得健力士世界紀錄。不過，棒式撐越久真的對你鍛鍊核心肌群越有效嗎？

美國專業認證教練提醒，其實重點是「姿勢正確」不在時間多寡，1 分鐘對大部分的人來說已是上限，理想時間更在 20-30 秒之間。

平板支撐Plank（棒式）有什麼好處？是否人人適合做？ 👇👇👇

+3

相關文章：平板支撐強化肌肉防腰痛跌倒　2大變奏版留意屁股最多人做錯！

為什麼平板支撐不要練太長？

平板支撐應該撐多久？許多事實證明，要達到有效的核心訓練，平板支撐根本不用練那麼長！主因棒式是個高壓動作，操作時，你的腹部收緊、臀部被擠壓、骨盆向上旋轉，這些都會增加整體肌肉的緊繃。

美國紐約 SoHo Strength Lab 聯合創始人 Albert Matheny 博士表示，棒式是個天天都能做的訓練，但時間應保持在 10 秒到 1 分鐘之內，原因是：身體姿勢才是最重要的，保持完美姿勢是做棒式的最高目標，一定要在保持姿勢下才能持續練。

平板支撐常犯錯誤👇👇👇

+4

短時間操作方法：10秒

紐約 PhilanthroFIT 創始人、認證私人教練 Doug Sklar 建議，一般訓練建議每組至多做 60 秒，最多共練 3 組，可從時間較短的組開始做起。

Sklar 建議操作方法：維持棒式支撐 10 秒後放鬆 5-10 秒，再重新投入下一個 10 秒棒式，重複 3-6 組。

這樣的操作使鍛練肌肉的總時間與不停維持棒式姿勢 30-60 秒相比，同樣能獲得相似的肌力訓練效果，最重要的是，姿勢不容易跑掉。

理想時間操作方法：20-30 秒

CSCS（美國體能協會註冊體能訓練專家）認證教練 Austin Lopez 指出，20-30 秒是一組棒式的最理想時間，總共可操作 3-4 組。他強調，棒式著重於重量而非時間，你可以在操作時背上放一個輕沙袋，以增加強度；也可以雙手支撐在健身球上做棒式，挑戰核心的穩定性，無論任何選項，時間和組數都是以上建議。

「維持長時間的棒式姿勢，唯一好處就是增加肩部耐力，但棒式真正目的是為了加強核心。」Austin 提醒，當身體開始疲倦將使其他部位過度代償，姿勢跑掉，你將身處於運動傷害的風險中。

相關文章：李施嬅花式Plank未算誇？　女星提高難度挑戰「口紅平板支撐」👇👇👇

+27

較長時間操作方法 ：1分鐘

如果你可以輕鬆地維持平板支撐姿勢 1 分鐘，能透過更多的腹肌收縮來增加難度，並創造更多臀肌和股四頭肌的壓縮。但如果還沒準備好，千萬別免強自己堅持更長的時間，否則出現疲勞會使下背部拱起，將帶給下背部很大的壓力，也將自己置身在受傷風險。

百歲老婦竟能做平板支撐長達30秒　14歲曾跳橋救人　從不吸煙喝酒【瑜伽動作】核心肌肉無力易坐骨神經痛　8組動作強化核心減肚腩日美女做平板支撐愛犬突入鏡　極高顏值卻不如可愛貴婦狗吸睛舒子晨另類平板支撐挑戰堅過臥薪嚐膽？網友：只有女生才懂多可怕

延伸閱讀：

跑步可回春，改善中年性功能！

擁有腰部緊實小腹平坦的關鍵點在腰大肌

【本文獲「運動星球」授權轉載。】

平板支撐Plank應該做多長時間？是否越長越好？

平板支撐根本不用練那麼長，超過一分鐘反而會增加受傷風險！專家認為1分鐘對大部分的人來說已是上限，理想時間在20-30秒之間，詳細建議操作方法可看文章

平板支撐如何練才有更好效果？

平板支撐要達到有效的核心訓練，重點是「姿勢正確」，不在時間多寡，要增加強度亦不是延長時間，而是這樣做

運動
運動健身
瘦身減肥
伸展運動
減肥
減肥瘦身
運動星球
你可能感興趣