【陰莖/大小/長短/粗幼】不論男士或女士，都對丁丁長度有不少迷思，例如愈長愈好、愈粗愈好，不過有醫生表示其實夠用就好。到底甚麼才是「夠用」呢？原來丁丁也有黃金比例，更為大家提供了手指量度法。



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不少男生都擔心自己不夠長不夠大，又會不時參考外國的統計數據，看自己算不算巨龍。台灣泌尿科醫生陳偉傑指出，男生如果想滿足另一半的話，其實連長度、粗度、硬度等統統也要算進去，一般人都不容易搞清楚情況。而按照醫學學理，只要達到以下兩點就能讓另一半感到滿足：

1.長度超過陰道的1/3（大約是4cm），就足夠深對陰道產生刺激。

2.粗度只要比兩隻手指粗，就能對陰道壁神經產生有效刺激。

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那麼丁丁多硬才算硬？對男生來說，又應該如何量度，以及改善硬度呢？情趣頻道主持人芝芝表示，不少朋友都會有誤解，以為丁丁長就好，其實對於女生來說，丁丁的硬度更加重要，更會直接影響男生的戰鬥力。她將硬度分為四個等級，更為大家提供對應的訓練及強化方法，一起來看看吧。

👇👇👇按圖看丁丁硬度分級表及鍛鍊方法👇👇👇

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