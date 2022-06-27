【新景園咖喱小廚/新景園/咖喱豬扒飯/英國/曼城】灣仔新景園馳名的咖喱豬扒衝出香港，由第二代店主接手在曼城開副線，招牌美食原汁原味帶到英國。消息一出，一班海外港人都超興奮，並表示很懷念正宗港式茶記的食物。



灣仔的新景園咖喱小廚開業超過40年 / 網上圖片

👉珍寶原來冇沉網民感被戲弄 推測暗黑原因：冇人理就真係整沉佢！

位於灣仔的新景園咖喱小廚開業超過40年，以招牌咖喱豬扒飯打響名堂，每當午市時間都吸引大量附近的打工仔光顧。近日餐廳在FB宣佈，即將在7月13日開設首間海外分店「Second Garden 新景園曼城到會」！

招牌咖喱豬扒飯 / FB @Keith Chan

👉移民英國職場文化難適應 網民嘆被6個「伏位」玩殘：香港唔會咁

曼徹斯特的分店同樣供應咖喱飯及中式小炒，據了解是由移居英國的兒子開設，店名「Popchop」以其最出名的豬扒玩食字，又有炸豬扒Logo及「Curry House」字眼，充滿玩味。

曼徹斯特的分店據了解是由移居英國的兒子開設 / FB @新景園咖喱小廚

👉尋人記2｜網民求開第三集尋找7大網絡奇人：食煙MK妹、拔萃陳庭佳

店主和老婆早在去年已到達英國，一開始只提供外賣到會服務，在當地「試業」一段時間後都很感恩認識到多位有愛的客人。二人宣佈：「開張頭1個星期全單9折，買任何咖哩餐同炒粉麵都會免費跟埋飲品！」除了外賣自取，亦有少量堂食座位。

Popchop起初在英國提供外賣到會服務 / FB @Kenix lu

終於落實開新店，一班身在英國的香港人都十分興奮：「成年未食過你哋咖喱豬扒，去開曼城一定要幫襯」、「以前灣仔排長龍都要食，依家係英國揸三個鐘車上嚟都要食」，更提議店主在英國各地開分店，安慰一班海外香港人的胃。

同場加映：英國移民4個月KOL嘆：連食乜都冇自由 過來人揭移英8大生活問題

移民英國4個月的KOL「Hong Kong Walker」，目前住在英國曼城，最近在YouTube上載了一段影片，指自己移英4個月後，發現英國沒有想像中自由，連食飯都處處是制肘。影片引來了大量網民留言，分享英國移民的不習慣之處。

👉英國移民4個月KOL嘆：連食乜都冇自由 過來人揭移英8大生活問題