日前香港大學校委會前主席、行政會議成員李國章接受電視台專訪時指近年有不少年輕人移民到外地生活，他認為年輕人到外地見識是好事，但相信他們最終會回流。他舉例指西方國家的主食是薯仔，笑言自己是「飯桶」食唔慣，更稱香港是福地，何必做其他地方做二、三等公民。到底移民到外國生活，是否真的如李國章所講，又係二、三等公民，餐餐冇得揀得薯仔食？



近年不少市民因為憂慮香港的前景，加上各國推出的移民政策而選擇移居到外國生活，就今個學年公營直資學校教師已流失逾四千人，曾任教育統籌局局長的李國章接受電視台專訪時表示同意教師投訴潮、改動通識科等令教師壓力增加，教學不開心、對這行失去信心而離開，但他稱「每個行業都有敗類，你最希望越少敗類在你行業之內越好。」。

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他更指年輕人到外地見識是好事，不過相信大部分人最終都會回流返香港。他舉例指西方國家的主食是薯仔，但笑言「我習慣食飯，是個『飯桶』，（在外國）有很多不習慣的地方。」他認為香港是個福地，不擔心年輕人一去不返：「你喜歡的話，做二等、三等市民，完全無問題，但你有自己國家，可以在香港發展、大灣區發展又好，為何創業不在自己的地方？」。

移居英國的Youtuber Eric在超級市場ASDA買一包薯仔，折合只需港元一蚊！（Youtube＠EE Fishing）

節目播出後，李國章的一番言論被網民訴「離晒地」，並表示對方思想仍停留在上一個世紀。有曾到英國留學並回流返香港的港人Sally跟《開罐》表示，英國的薯仔價格的確非常低，不過餐餐都有薯仔的原因，純粹因為英國人真的很愛薯仔，堪稱「薯仔之鬼」！

而英國人熱愛薯仔的程度，就如同香港人愛雞蛋仔一樣，走在街上幾乎每一處都可以見到佢哋的蹤影，最搞笑的是連食中餐的時候都要薯仔送飯「同佢哋去冰室食嘢嘅時候，佢哋會叫一碟餸，例如叫碟咕嚕肉，然後特登叫多碟薯條送飯！基本上佢哋食咩，個主食都有薯仔份。」

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當然凡事總是一體兩面，移居到外地難免會有不少需要適應的地方，和不習慣的風土人情。不少已移民英國的港人拍YouTube大談自己在英國的生活日常，不少港均指英國生活並不容易，不但要適應當地的天氣和文化，更不能像香港一落街就有嘢食，放假隨隨便便搵個商場行街shopping等！

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