兒童染疫睪丸恐變小？ 醫生：睪丸變小因素多 家長如何檢查？
本港疫情有所緩和，學校亦已經陸續復課，當局亦要求校方須每日申報校內師生的快測結果。不過，不少家長亦憂慮疫情恐隨着復課而在校園爆發，甚至有家長擔心萬一孩子確診，病情恐如港大早前公布的一個以倉鼠作實驗的新冠研究中，出現睪丸變小的風險，令孩子年紀小小就不幸「絕後」。
孩子染疫恐致睪丸變小 學界未有定論
對於有家長憂慮孩子染疫後恐有睪丸變小的風險，小兒外科專科廖思維醫生表示，港大早前的一個有關疫後恐致睪丸變小的研究，其實暫時只適用於實驗的倉鼠身上。
而國際學術界亦僅有少量報告指，或有部份小童在染疫後會出現睪丸痛的現象，因此目前暫未有實質研究或文獻證實孩子染疫與睪丸變小、影響荷爾蒙水平，甚至製造精子能力等有直接關係。
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孩子睪丸變小原因多
事實上，其實還有其他因素可導致小童的睪丸變小，廖思維醫生表示當中包括以下原因：
隱睪症
隱睪是指睪丸未能下降至陰囊的情況，此情況較常出現在兒童身上。據醫管局資料顯示，足月出生的嬰兒約有4%患有此症，不足月者比例更高。廖思維醫生指，如患者的睪丸處於比一般水平較高的位置，如大髀罅等，由於睪丸的位置更貼近身體本身，其溫度自然亦相對更高，導致睪丸有可能因為增加的溫度而萎縮或變小，患者或需接受手術治療。
精索靜脈曲張
精索靜脈曲張是指男性陰囊內的靜脈出現群組的腫脹。雖然此情況可以發生在任何一顆睪丸，或同時在兩邊的睪丸出現，但大部份個案都在左方的睪丸發生，這症狀在男性青春期間較為常見，同樣亦可導致睪丸變小或萎縮。
目前，大部份個案的成因仍屬不明。而精索靜脈曲張產生的原理，其中一個原因可能是由於陰囊內的靜脈活瓣失去功效，導致血液於靜脈積聚，令靜脈擴大並做成曲張。此外，若精索靜脈被腫瘤壓着，亦可引起精索靜脈曲張。
腮腺炎等炎症
腮腺炎由腮腺炎病毒所引起，有時會影響唾腺或其他神經組織，在未有接種腮腺炎疫苗的男童中亦較為常見。若男童在青春期感染，更可能引發併發症，導致出現睪丸炎。若不獲及時治療，最終亦有令睪丸變小或萎縮的風險出現。
睪丸扭轉等急症
由於睪丸本身未有固定於身體，兩邊睪丸均分別僅由一條精索懸吊着維持位置，當中並有血管為睪丸供血。因此，如精索因意外扭轉時，睪丸的供血就會中斷。患者陰囊會疼痛，甚至出現嘔吐、噁心等症狀，如不獲及時處理，亦恐會令睪丸萎縮，這情況以初生嬰兒及青少年較常見。
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三指標助觀察孩子睪丸情況
廖思維醫生坦言，相比成人，要觀察孩子的睪丸是否存在異樣有一定的困難。因為孩子本身正在發育，特別是青春期間，孩子的睪丸本身會隨着時間而變大。
因此要了解孩子的睪丸有否縮小，就首先要孩子發病前的睪丸大小，但這對醫生診斷而言是不容易的，不過醫學上亦有各年齡層的男性睪丸標準大小作為參考。而作為家長，廖思維醫生就建議可循以下原則去觀察孩子的睪丸是否正常：
1. 兩邊睪丸是否平衡？
2. 兩邊睪丸會否大小不一？
3. 兩邊睪丸的位置是否均位於陰囊底？
萬一發現孩子的兩邊睪丸不平衡、位置有異，或感覺上睪丸未有隨同孩子的成長而變大，甚至孩子的睪丸突然腫脹劇痛等，家長應馬上帶同孩子求醫檢查。
如不幸延誤治療時機，恐影響孩子的荷爾蒙分泌，有機會影響孩子日後的精子質素，甚至可導致發育遲緩。
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