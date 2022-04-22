兒童染疫睪丸恐變小？ 醫生：睪丸變小因素多 家長如何檢查？

本港疫情有所緩和，學校亦已經陸續復課，當局亦要求校方須每日申報校內師生的快測結果。不過，不少家長亦憂慮疫情恐隨着復課而在校園爆發，甚至有家長擔心萬一孩子確診，病情恐如港大早前公布的一個以倉鼠作實驗的新冠研究中，出現睪丸變小的風險，令孩子年紀小小就不幸「絕後」。

港大早前研究發現，倉鼠即使被中量的新冠病毒 （SARS-CoV-2）感染，也會出現慢性睪丸萎縮情況。圖為倉鼠感染後120日，有機會兩粒睪丸同時萎縮以及出現不同萎縮程度而導致一大一小的情況。（港大提供）

孩子染疫恐致睪丸變小 學界未有定論

對於有家長憂慮孩子染疫後恐有睪丸變小的風險，小兒外科專科廖思維醫生表示，港大早前的一個有關疫後恐致睪丸變小的研究，其實暫時只適用於實驗的倉鼠身上。

而國際學術界亦僅有少量報告指，或有部份小童在染疫後會出現睪丸痛的現象，因此目前暫未有實質研究或文獻證實孩子染疫與睪丸變小、影響荷爾蒙水平，甚至製造精子能力等有直接關係。

▼孩子睪丸變小危機知多啲：（按圖👇👇👇）

+ 4

相關新聞：疫情｜男性染新冠恐降生育能力 港大：可致睪丸萎縮一方法可預防

孩子睪丸變小原因多

事實上，其實還有其他因素可導致小童的睪丸變小，廖思維醫生表示當中包括以下原因：

隱睪症



隱睪是指睪丸未能下降至陰囊的情況，此情況較常出現在兒童身上。據醫管局資料顯示，足月出生的嬰兒約有4%患有此症，不足月者比例更高。廖思維醫生指，如患者的睪丸處於比一般水平較高的位置，如大髀罅等，由於睪丸的位置更貼近身體本身，其溫度自然亦相對更高，導致睪丸有可能因為增加的溫度而萎縮或變小，患者或需接受手術治療。

精索靜脈曲張



精索靜脈曲張是指男性陰囊內的靜脈出現群組的腫脹。雖然此情況可以發生在任何一顆睪丸，或同時在兩邊的睪丸出現，但大部份個案都在左方的睪丸發生，這症狀在男性青春期間較為常見，同樣亦可導致睪丸變小或萎縮。

目前，大部份個案的成因仍屬不明。而精索靜脈曲張產生的原理，其中一個原因可能是由於陰囊內的靜脈活瓣失去功效，導致血液於靜脈積聚，令靜脈擴大並做成曲張。此外，若精索靜脈被腫瘤壓着，亦可引起精索靜脈曲張。

腮腺炎等炎症



腮腺炎由腮腺炎病毒所引起，有時會影響唾腺或其他神經組織，在未有接種腮腺炎疫苗的男童中亦較為常見。若男童在青春期感染，更可能引發併發症，導致出現睪丸炎。若不獲及時治療，最終亦有令睪丸變小或萎縮的風險出現。

睪丸扭轉等急症



由於睪丸本身未有固定於身體，兩邊睪丸均分別僅由一條精索懸吊着維持位置，當中並有血管為睪丸供血。因此，如精索因意外扭轉時，睪丸的供血就會中斷。患者陰囊會疼痛，甚至出現嘔吐、噁心等症狀，如不獲及時處理，亦恐會令睪丸萎縮，這情況以初生嬰兒及青少年較常見。

▼同場加映，男士疫後調理湯水，益肺補腎育精湯：（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：疫後壯陽｜男士染新冠恐失雄風 ? 中醫:一款湯水助育精兩類人忌服

醫學上亦有各年齡層的男性睪丸標準大小作為參考。（受訪者提供）

三指標助觀察孩子睪丸情況

廖思維醫生坦言，相比成人，要觀察孩子的睪丸是否存在異樣有一定的困難。因為孩子本身正在發育，特別是青春期間，孩子的睪丸本身會隨着時間而變大。

因此要了解孩子的睪丸有否縮小，就首先要孩子發病前的睪丸大小，但這對醫生診斷而言是不容易的，不過醫學上亦有各年齡層的男性睪丸標準大小作為參考。而作為家長，廖思維醫生就建議可循以下原則去觀察孩子的睪丸是否正常：

1. 兩邊睪丸是否平衡？

2. 兩邊睪丸會否大小不一？

3. 兩邊睪丸的位置是否均位於陰囊底？



萬一發現孩子的兩邊睪丸不平衡、位置有異，或感覺上睪丸未有隨同孩子的成長而變大，甚至孩子的睪丸突然腫脹劇痛等，家長應馬上帶同孩子求醫檢查。

如不幸延誤治療時機，恐影響孩子的荷爾蒙分泌，有機會影響孩子日後的精子質素，甚至可導致發育遲緩。

小兒外科專科醫生廖思維。(受訪者提供)

▼同場加映，協助孩子增高三大要素（按圖👇👇👇）：

+ 13

相關文章：增高｜想孩子增高一日三餐點食好？ 四類食物忌過量兩貼士助增高