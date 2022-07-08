男性擔心尺寸不夠　女性關心更快高潮？拆解3大想太多的性愛迷思

無論男女在與另一半發生關係的時候，都有著一些顧慮，但根據紐約時報作家Seth Stephens-Davidowitz的一項研究，發現男女在性事方面各自有著一些迷思，其實這一切焦慮是多餘的。



男女的思想大不同，往往擔心的事與事實真相是相反的。有3大性愛迷思都是大家常常會去google的，現在就來破解一下吧！

對於大細長短，男女想法好唔同，睇睇以下性愛迷思，唔駛再自尋煩惱👇👇👇

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#1 Size

男性篇

男人很常在谷歌上尋找如何讓自己的陰莖變得更大，除了是因為面子問題之外，當然也是想要另一半可以更愉快。但根據一項研究指出，許多尺寸大的男性並不是那麼自信，反而是尺寸較小的男性更有自信。但這一個證明尺寸大小的確是男性最在意的一件事，也莫名其妙對此感到恐懼。

女性篇

對女性而言，她們反而擔心尺寸過大。在谷歌的搜尋中，疼痛這個字眼通常都是伴隨著「做愛時」這個關鍵字。陰莖過大雖然不會讓女性有窒息性的危險，但是卻對享受性愛的程度有一定的影響。過大的陰莖會讓女性陰部容易感到撕裂，而過長的陰莖也會讓女性的子宮會因為激烈的性愛導致出血。

總結：當男人擔心尺寸問題的時候，其實女性並不是太在乎。如果雙方都能將這些顧慮去除，這樣兩人才能更享受。



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#2 Longer

男性篇

許多男人總是擔心自己在愛愛的時候表現不理想，射精過快被視為快槍手。而男性在谷歌搜尋最多的就是：怎樣讓自己愛愛得更持久？有著類似焦慮的男性其實會影響愛愛的表現，因為一直在擔心是不是能持續勃起、能否讓另一半愉悅等等，結果有了心理障礙。

女性篇

男性查找如何可以愛愛得更久，女性則是查找怎樣讓另一半更快高潮。其實，只要男性在愛愛時不東南西北想，專注些就可以持久。女性擔心的反而是男性難以達到高潮是否是自己魅力不夠，但很多時候都與許多因素有關係。另外，過於持久的愛愛其實也讓女性感到壓力，而且很容易感到肌肉酸痛。

總結：愛愛的時候就該專注，真正有quality的愛愛不是以時間長短來計算，男性想要女性可以達到高潮，那麼要關注的是前戲與後續，只要不是草草了事雙方都交足功課自然就會感到滿足。



#3 Smell

女性篇

女性的私密處很多時候都會因為身體的因素會產生一些異味，然後就開始擔心會不會影響另一半的感覺。這也是為什麼現在有許多產品出現，目的就是要改善下體的氣味。著名雜誌Cosmopolitan某篇文章就提及：陰道的氣味嗅起來就應該是陰道。大部分的男性不是特別著緊那特別的味道就是沒有特別的感覺。

總結：女士們不需要被廣告洗腦，特意要讓私密處嗅起來就像盛放的鮮花一樣。只要不吃較刺激性的食物，通常私密處的氣味都不會過於濃烈。



要雙方都能滿意的愛愛，那麼就要先擺脫負面的想法，專注當下反而能讓雙方表現得更好、更愉快。一些不切實際的擔憂反而會影響當下的表現，所以放鬆心情、好好享受就是幸福愛愛的秘笈。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】