愛愛應該是一件開心的事，但如果結束後發現有出血的現象，許多人應該都會很緊張。不過，多數情形下都不必過於擔心。因為，約有 0.7~9% 的女性有過性交後出血(Postcoital bleeding)的情形，而停經後的女性則更高，約有 63% 的人都曾出現過性交後出血的狀況。

文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



以下將介紹性交後出血的常見原因，和可以預防的方法。

先看看5種常見的出血原因，性行為令陰道受損只是其中之一👇👇👇

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看愛愛出血位置

女生性行為後出血，在各個年齡層皆有可能發生，如果是在更年期前、還沒停經的年輕女性，出血的部位通常是來自子宮頸。而若是停經後的女性，出血的部位除了子宮頸之外，還有可能在子宮、尿道、和陰唇的部位。

5 種性交後出血的常見原因

1. 陰道組織受損

陰道的組織很敏感且脆弱，性行為中的摩擦，很容易會造成細微的擦傷和撕裂傷。生產時也會造成該組織的延展和撕裂，有可能導致它變得更脆弱、更容易受傷。在第一次發生性行為時，處女膜通常會因拉扯而破損，便會造成出血的狀況，而且有可能會持續 1~2 天。

2. 陰道乾燥

陰道過於乾燥是性交後出血的主因，當皮膚過於乾燥，陰道內分泌黏液的組織，就更容易因此受損。陰道乾燥的原因有許多，包括更年期生殖泌尿症候群(Genitourinary syndrome of menopause, GSM)、陰道過度沖洗、生產、哺乳或甚至前戲不足。

3. 子宫息肉和肌瘤

子宫内膜息肉(Endometrial polyps)和子宮肌瘤(Uterine fibroids)，通常會長在子宮或子宮頸，且多數是小型的良性腫瘤。這好發在停經前的女性身上，且容易會造成疼痛和出血。

4. 感染

若陰道組織受到感染，不僅會導致發炎，更容易因此出血，常見感染包括：酵母菌感染、骨盆腔發炎(Pelvic inflammatory disease, PID)、子宮頸炎(Cervicitis)、陰道炎(Vaginitis)、性傳染病(Sexually transmitted diseases, STD)，如：披衣菌(Chlamydia)或淋病(Gonorrhea)。

5. 其他原因

子宮頸柱狀上皮異位(Cervical ectropion)、子宮內膜異位症(Endometriosis)、子宮頸表皮分化不良(Cervical dysplasia)和子宮頸癌(Cervical cancer)等原因，也都有可能造成性交後出血。其中，子宮頸癌造成的性交後出血雖然罕見，卻是最大隱憂，特別是停經後的婦女更要注意。

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出血的原因與預防方法

可以先排除最單純的出血原因，例如：愛愛時使用潤滑液，來排除因摩擦過度、或陰道過度乾燥等因素，或者在月經過後，多等一段時間後再進行性行為，就能排除是月經末段出血的可能。如果還是有出血的狀況，建議前往婦產科檢查，醫生可能會診斷是否罹患子宫内膜息肉或子宮頸感染，找出真正的原因。

如果找不到性交出血的原因，也不必太過擔心，因為根據研究統計，超過半數的女性，在出現性交後出血之後，兩年內都會自行改善，直到沒有出現出血的症狀。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：愛愛後出血別擔心！5 種常見的出血原因】

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