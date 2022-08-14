這meme「強顏歡笑的爺爺」真身曝光　一度崩潰後大方面對變紅人

一組照片，令他成為了「家喻户曉的爺爺」！相信經常上網的朋友們都看過這組名為「Hide the pain Harold」（強顏歡笑的哈洛德）的meme迷因圖吧？這位白髮爺爺雖然是在露齒笑，但看起來似乎並不是那麼開心，像極了在生活中強顏歡笑的打工人們，引發了大家的共鳴並且成為萬用的meme。這位老爺爺本名為Arató András，近日迎來了77歲大壽。



為什麼會拍下這組照片？

Arató András來自匈牙利，退休前是一名電機工程師。12年前，他和妻子到土耳其度假時，把自拍照上傳到網上，意外被美國著名圖庫公司Dreamstime相中。Arató András沒想太多，於是答應拍攝，成為了圖庫素材的模特兒。沒想到，Arató András的這組圖片也被網民們相中，成為了廣為流傳的meme素材。

他在自己的Instagram帳户分享自製的meme梗圖，超爆笑👇👇👇

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爆紅後的生活

Arató András坦言，他對於自己爆紅一事感到震驚，看到自己的照片被惡搞及嘲笑，他相當崩潰，還一度想讓自己消失。他也接到許多來自新聞媒體的聯絡電話，還有不少記者找上門來，當中曾有人以為Arató András是個P圖P出來的虛擬人物~

後來，Arató András決定調整心態。他知道自己無法阻止照片在網絡上瘋傳及被人冒充，於是就親自站出來開設及經營自己的社交平台，大方分享自己的meme圖和生活照，成為網絡紅人。

他在IG分享自己的生活照👇👇👇

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上月11日是Arató András的生日，他也在網上分享他在意大利米蘭過生日的照片，網民們也紛紛留言祝賀。從他的生活照中，也經常能看見他的招牌笑容！從照片中可以感受到，77歲的Arató András依然充滿活力，熱愛生活，並沒有強顏歡笑地過生活啦 XD

【本文獲「Goody25」授權轉載。】