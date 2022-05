奇異博士2｜班尼狄甘巴貝治玩「海獺5連拍」　全部神還原變Meme圖

班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)出演系列劇集《新世紀福爾摩斯》(Sherlock)受到大眾喜愛,繼捲毛髮型被說像羊駝之外,更被許多粉絲發現他頗有特色的長相看起來跟「海獺」很類似。



隨著最近《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的熱映,他在2015年與尊尼特普(Johnny Depp)一起登上英國節目《The Graham Norton Show》時,直接被Cue了「海獺5連拍」,而且連尊尼特普都被他拖下水!

班尼狄甘巴貝治與尊尼特普在2015年合作電影《黑勢力》(Black Mass),為此兩人也為了電影宣傳登上英國節目《The Graham Norton Show》節目,主持人在節目現場曬出了一系列粉絲發班尼狄甘巴貝治與「海獺」相似度百分百的對照圖,還希望班尼狄甘巴貝治可以現場表演「海獺5連拍」,而我們對搞笑不遺餘力、毫無偶包的班尼狄甘巴貝治更是乾脆的點頭答應,超高還原度看得旁邊的尊尼特普都要傻眼惹~

一開始的幾個海獺圖節目組找來的海獺們都還算客氣,除了張嘴吐舌頭的有點沒形象之外,大部分看起來都是搞笑中不失可愛,而且班尼狄甘巴貝治就連在這種時候也發揮自己的高超演技,從表情到動作都是惟妙惟肖非常到位,甚至在過稱中在針對自己在鏡頭前的模仿做了細微的調整,神還原的系列照片一曝光後就讓所有粉絲瘋傳笑到不行!

在這之前,尊尼特普都是拿著紅酒杯坐在旁邊笑看班尼狄甘巴貝治賣力「海獺化」,沒想到這把火居然會燒到自己身上,接下來主持人曬出一張3隻海獺臉貼著臉的照片,也示意他跟尊尼特普也會分別飾演左右兩隻海獺夥伴,同時也留下這張可愛的照片~~(感謝主持人啦!!)

來到5連拍的最後,是一張海獺與泰迪熊玩偶的合照,當然為了要讓班尼狄甘巴貝治真的像海獺一樣依偎在泰迪熊身上的話,只能請出超巨大泰迪熊出場,重點是在模仿完之後,班尼狄甘巴貝治居然給了泰迪巨熊一個大飛撲,連自己都跟椅子一起翻了過去(尊尼特普依舊在旁看戲哈哈哈哈)

身為實力派的演員,班尼狄甘巴貝治每次的演出都讓人印象深刻,再加上他沒有包袱的喜劇特色,真的很難讓人不喜歡他,還沒進電影院的人快去支持一下!

