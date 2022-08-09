政府工｜保安局合約文員月薪15K無需大學畢業　8月7份低門檻筍工

【政府工／公務員／搵工/ 保安局/ 漁護署/ 教育局/ 香港電台/ ACO/ 選舉事務處/ 衛生署】保安局日前刊登招聘合約文員，無需大學畢業和工作經驗，月薪有15K。雖然受到疫情影響香港經濟尚未完全復甦，但公務員事務局近日釋出不少低門檻高薪職位，當中不少空缺對學歷和工作經驗的要求都不高。以下7份筍工各位畢業生、社會新鮮人不妨可以考慮一下啊！



《開罐》Opener為大家整合了8月7份低門檻但亦高薪的政府筍工，當中公務員及非公務員職位皆有，對學歷要求及所需工作經驗相對較低。大多只要大學畢業或以下，工作經驗由零至三年不等，起薪點亦大部分都超過2萬元。

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非公務員政府筍工

【1】保安局——合約文員

其中保安局請合約文員雖然是N仔（非公務員）職位，但只要求申請人達到DSE或會考五科達到2級成績（包括中英數3科）或同等學歷即可，職責主要是執行一般文書支援工作，月薪15K。

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【2】漁護署——行政助理

漁護署行政助理雖然合約期為1年是N仔（非公務員）職位，但月薪達25K，薪酬算吸引。 主要負責為廣泛行政職能提供支持，包括人力資源管理、部門行政、計劃管理、監管職能和投訴管理等等。👉👉👉公務員政府工｜漁護署請行政助理月薪25K 任何學位+3年工作經驗

【3】香港電台——助理多媒體記者

港台英文新聞及時事組聘請助理多媒體記者，雖然是非公務員職位，但薪酬亦非常吸引。申請人只需要持有本地大學學位或同等學歷；或持有副學士學位或獲認可的高級文憑加上一年電台相關的工作經驗，及符合語文要求就合資格申請。👉👉👉政府工｜港台請助理多媒體記者月薪25K 無需經驗、有學位即可！

【4】選舉事務處——選舉助理

選舉助理是非公務員職位，合約期是3至6個月。申請人需要有本港大學學位或同等學歷，亦需要在DSE或會考中英文兩科獲得2級或以上成績或同等學歷。要求不高，但月薪也有$26,990，主要協助籌備和進行有關選舉及選民登記的工作。👉👉👉公務員政府工｜選舉事務處請選舉助理 月薪26K無需經驗+任何學位

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公務員政府筍工

【1】教育局——13科官立中學教師（助理教育主任/ AEO）

教育局最近刊登空缺聘請13個不同學科的教師，包括生物、企業、會計與財務概論、化學、中國語文、設計與應用科技、英國語文、地理、歷史、資訊及通訊科技、數學、物理、科技與生活（食品科學與科技）和視覺藝術科。助理教育主任（AEO）是公務員職位，會按公務員試用條款受聘三年，月薪可高達75K。主要職責是在官立中學授課、擔任班主任、籌辦及推行課外活動等等。👉👉👉政府工｜教育局請13科官立中學教師AEO 無需工作經驗、頂薪達75K

【2】政府各局及部門——助理文書主任

助理文書主任（ACO）職位每兩年就會舉行一次招聘，分派到政府各局及部門執行辦公室支援、人事、財務及會計等職責。申請人無需大學畢業，DSE五科有2級或以上成績、符合語言要求及文書處理速度，並在《基本法及香港國安法》測試取得合格成績即可。👉👉👉ACO招聘｜超筍工頂薪32K逾兩千名額 DSE五科有2、國安法合格即可

【3】衛生署——牙齒衛生員

香港近年流失不少醫護，衞生署也長期人手短缺，近日衞生署再招聘「牙齒衞生員」。這職位無需持大學學位，而且是真正鐵飯碗，做滿三年過試用期就可獲長期聘用。不過此職位需要考《基本法及香港國安法》，而且需已向香港牙醫管理委員會註冊為執業牙齒衞生員，才合乎資格申請。👉👉👉公務員政府工｜衞生署請牙齒衞生員全年招聘 負責洗牙月薪17-38K

同場加映：政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。👉👉👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬