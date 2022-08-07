海外升學中心｜消委會曝5大伏位　過來人分享：免費諮詢易出事！

每年有不少學生都會選擇到外國留學，但因爲對報名外國大學、申請簽證等流程不熟悉，很多學生家長都會選擇委托海外升學中心幫忙處理。不過市面上有這麽多不同顧問公司，到底應該如何選擇適合自己的agent呢？



《開罐》Opener訪問了兒子到澳洲升學的家長譚太，她表示兒子本來打算讀醫科，不過前年年考完DSE後Best 5 成績只有28分；雖然不差，但亦不足以進入香港心儀大學的醫科。於是退而求其次進了理工大學修讀物理治療，但兒子還是心繫當醫生。「有海外升學顧問話我知，以阿仔DSE成績，其實可以去澳洲大學讀醫。」於是她前年底便委託該升學中心找澳洲大學，「我自己未搞過唔識，咪揾佢哋幫手！」申請後到了大概去年1月初便收到一間心儀大學的網上面試通知及offer，在去年2月底便開始網上上課，疫情緩和後今年7月已赴澳洲升讀二年級。

海外升學中心零收費

被問到收費方式，她表示「佢哋由始至終都冇收我錢，話會喺大學收佣。過程中都冇話敷衍我或者好hardsell」。考慮到兒子想成為醫生，經紀甚至推薦了有附屬醫院的大學，讓他可有更多實習機會。不過她亦講到機構沒有提醒她澳洲有很多業主不願意租屋給沒有租屋紀錄的人，結果經過一番努力才找到專門租給學生的單位入住。

憑職員態度選合適升學顧問

每年到了7至8月就會舉行很多海外升學展覽，有不少家長會趁機到場諮詢「收料」，篩選留學顧問公司。女兒於英國留學的羅太就講到，她當時先從學校講座、升學展覽和刊物升學專題等取得資料比較，跟親朋了解具體過程和所需文件；再加自己電話查詢時的感覺，即實際見面時的即時反應及查詢資料齊全否，才作出最終選擇。

「我試過有一間，問多兩句就嫌你煩，冇禮貌敷衍你。另外一間又係，問嘢佢要周圍剿好耐先有資料，如果問你都唔知，咁我點解要搵你幫手? 就係貪你一站式服務啊嘛，你咁樣不如我自己搞？」又强調即使是同一間經紀公司，不同分店或不同負責人服務態度或者質素都會有差異。

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女兒的IB成績只有27分，未能直接入讀有心儀科目的本地大學，所以羅太決定看看外國升學機會。「一開始都未諗好想去邊到讀」，最終靠agency根據女兒成績和有興趣學科推薦了幾間澳洲與英國的大學，「佢好清楚講解到每間大學有咩特點同周邊環境，最終阿女先揀咗去英國」。

收費方面，羅小姐指該升學顧問中心由幫忙提交申請到大學收取確認學位後，才向她收取大約2千元顧問費用，包含前期大學詢問、資料提供、幫忙向大學申請入學、作中介聯絡，並代為收集及向大學提交所有資料。最終更因爲有信用卡優惠，其實只付了$1300左右。但其實收費並不是她最優先考慮的因素，續指「最緊要係個agent有冇耐性幫你分析大學課程、入學要求，同埋去嗰邊讀書有咩要留意。例如會需要幾多錢，學費、生活、食費，保險同visa等等。」

消委會曾發表報告，講到大部分本地服務商把自己推銷為顧問，但實際上他們多數以中介的身份運作；與海外教育機構合作舉辦或參與展覽、講座。若顧問與海外大學有掛鉤，佣金通常是第一年學費的10-15%，不禁會令人質疑會有偏頗。但若公司是獨立運作、不代表特定機構，靠向學生或家長提供咨詢和顧問服務獲取報酬，那雙方利益考慮會相對較一致。消委會提醒可以留意服務收費透明度，看清顧問有沒有進行硬銷、捆綁式銷售。

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