超級政府工！民政署請聯絡主任　DSE學歷+無需經驗　月薪26K-57K!

【政府工/ 公務員/ 民政署/ 招聘】繼上月聘請行政助理，民政事務總署今再刊登聘請二級聯絡主任。不但是公務員合約，而且無需學位和工作經驗，月薪更高達57K！



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民政署二級聯絡主任申請人只需要有DSE五科3級同等或以上成績就合符資格。職位主要包括籌辦政府推行的運動及社區活動、辦理宣誓和聲明及協助公共選舉的工作等等。受聘後會按公務員試用條款受聘三年，其後或可獲考慮長期聘用，月薪由26K起，頂薪達57K。

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【政府工/ 公務員/ 資科辦/ 招聘/ 國安法】政府一直釋出不少低門檻筍工，政府資訊科技總監辦公室亦刊登招聘二級電腦操作員。申請人無需持有電腦或IT相關學位，只需DSE五科有2或以上同等成績就合資格申請！👉👉👉資科辦請二級電腦操作員 DSE五科合格月薪高達32K