刻意延長性交時間「忍精不射」後患無窮！盤點5種性愛方式極傷身

性愛是伴侶之間其中一個重要的一環，為了要雙方都能歡愉享受性愛，都會儘量做出讓雙方都喜歡的方式。



但其實有一些錯誤的性愛姿勢、性觀念或一些小細節，都可能會影響到我們的健康。以下這五種性愛方式，如果可以就盡可能避免吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、刻意延長時間

有一部分男性因為對自己的床事表現不甚滿意，覺得自己的射精速度過快，而愛人則還未到達高潮就結束了，讓他們異常苦惱。男性與女性的高潮點原本就不同步，所需的方式也不一樣，因此可以延長時間來遷就反而會傷害了自己的身體。部分男性會選擇忍精不射，但其實一直忍著不射會導致盆腔過度充血，反而讓性神經系統與性器官造成負擔。

一般男性在射精後，性器官就會變得疲軟，然後過了一段時間會恢復正常。但如果一直忍著不射精，讓陰莖一直保持充血狀態，久而久之會降低男性的性慾，以後可能會引發勃起功能障礙，也可能會導致生殖系統受感染，如：慢性前列腺炎、精囊炎等等。另外，忍精不射也會讓精液“走後門”，會出現逆行性射精，也就是進入膀胱與尿液一起排出體外。要雙方同時達到高潮，可以使用其他方式，而不建議刻意延長時間哦！

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二、二次進攻

當經歷了第一場性愛後，基本上男性的陰莖就會疲軟，難以立刻再勃起。如果立刻讓陰莖勃起，會引起自主神經功能失調，導致前列腺充血、腺管鬆弛，這樣對前列腺是深深的傷害。

另外，過度射精也會降低腦垂體前也功能，而睾丸則會負擔過重，男性會變得快速衰老。除了對男性的前列腺傷害之外，女性的盆腔也會長時間處於充血狀態，需要長達四至六小時才能完全消退。時間久了會導致下腹垂脹、疼痛，甚至引發痛經。因此，性生活不宜過於頻繁，一天多次其實對身體有著一定的影響。

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三、沒有安全措施

安全措施除了可以避孕之外，也可以避免感染病毒。但處於熱戀中的男女往往會忘了要做好安全措施，這對於患有精液過敏症的女性尤其重要。男性的精液裡有著多種的特異性抗原，會與女生的生殖道分泌物產生反應。這兩種抗體結合，會讓一部分的女性產生精液過敏症。女性如果對精液過敏，就會突然感到胸悶、陰道有燒灼的感覺。

另外，如果男性在做愛前吃過某些食物（如：花生）或者藥物（如：青黴素），也會引起女性過敏。除此之外，男性的生殖器皮膚有著很多皺紋，汗液分泌也非常旺盛，要清洗乾淨並不容易。如果男性沒有好好清潔乾淨，那麼很容易變成細菌的繁殖場。不只是會影響男性自己，還會讓另一半成為婦科病的受害者。

四、前戲不夠

女性與男性的不同點是，男性的性慾較容易被引發，女性需要足夠的前戲，才會開始出現興奮感。一旦開始興奮，女性的陰道才會有濕潤感，這樣才會讓陰莖輕鬆進入。前戲如果做得不足，男性又硬硬進入，這樣會讓女性反感也會感到疼痛。

那麼前戲要多久呢？一般上，接吻、撫摸約十五分鐘左右，女性基本上就會開始出現濕潤了。所以，男士們，前戲一定要做足，後面才可以好好享受哦！

五、體位不適合

要好好享受性生活，正確的體位是非常重要的。正確的體位，兩人都很容易達到性高潮。對於性功能障礙與難以射精的男性，多數都是使用了不適合的體位。難以射精的男性與性冷感的女性，其實可以嘗試用女上位；早洩的男性則可以嘗試側位。

另外，不適合的體位也會讓男性使用腰力過大而導致腰酸背痛，女性則可能會引起盆底和臀肌痙攣。如果其中一方體重較重，那麼就應該在下方；如果雙方都是體型較大，那麼應該選擇側位。

以上這五點真的非常重要，好好掌握了就可以與另一半享受幸福的歡愉時刻。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】