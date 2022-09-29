民政總署68K請鄉郊選舉經理！監督資金運用　任何大學學位都得!

【政府工／公務員／民政處】民政總署近日招聘鄉郊選舉經理，人工有68K超吸引，協助統籌鄉郊代表選舉，鄉郊補選及鄉郊選舉，對學歷要求不算高，不過就要有相關工作經驗，未必啱FG。



今次鄉郊選舉經理職責要就行政、財政、採購及合約管理事宜提供支援，也需要協助舉辦簡介、分享會及培訓班，所以申請人須具備最少5年公共行政、活動管理等工作經驗，曾策劃和籌備公共選舉、在公共機構有一定採購及招標經驗者更會優先考慮。

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民政總署鄉郊選舉經理招聘詳情：

月薪 $ 68,975

截止日期：12/10/2022 18:00

入職要求

(1) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位或具備同等學歷；

(2) DSE或香港中學會考中文和英文考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(3) 取得學位後具備最少5年公共行政、合約管理或非工程項目的管理／活動管理／策劃的工作經驗，並有不少於3年任職督導級經驗；

(4) 良好的電腦及資訊科技知識，精通MS Excel, PowerPoint 及中文文書處理；以及

(5) 曾策劃和籌備公共選舉、在公共機構有採購及招標經驗，或具備管理社區／資訊科技項目的工作經驗可獲優先考慮。

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職責

(1) 協助統籌鄉郊代表選舉，鄉郊補選及鄉郊選舉；

(2) 就推行選舉項目的事宜及項目，聯絡新界地區組織、政府部門及商營機構等；

(3) 就行政、財政、採購及合約管理事宜提供支援；

(4) 監督資金的使用及項目進程；

(5) 協助舉辦簡介/分享會及培訓班；以及

(6) 執行其他獲指派的職務。

聘用條件

應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於12個月， 續約與否須視乎需求及工作表現而定。若表現理想可可獲發底薪總額的15%的約滿酬金。

申請方法

(1) 申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(2) 應徵者須把填妥的申請表格連同詳盡履歷、相關的學歷副本、工作證明或其他證明文件，郵寄或親身送交至香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心30樓民政事務總署第一科第2小組

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