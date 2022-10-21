公務員｜政府新聞處助理主任月薪達57K　任何學位皆可、無需經驗

【政府工/ 公務員/ 政府新聞處】政府新聞處今日（21日）起招聘助理新聞主任（一般工作），起薪點高達30K。持有香港任何一所大學頒發的學士學位都合乎資格申請，有興趣就要留意詳細要求同待遇喇！



政府新聞處助理新聞主任（一般工作）屬於公務員職位，月薪由$30,990起至$57,395，相當吸引。入職條件要求申請人持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷，並且在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績，中英語文能力要求亦需取得二級成績。主要負責大眾傳播研究、統籌新聞發放及傳媒採訪、宣傳、推廣及處理緊急事故的工作。

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入職要求

【1】持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷

【2】在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績

【3】在綜合招聘考試兩張語文試卷 (中文運用及英文運用)的語文能力要求方面取得二級成績，或具備同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通

【4】在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績。

【助理新聞主任（一般工作）筆試】

申請人須參加由政府新聞處在香港舉辦的助理新聞主任（一般工作）筆試。筆試日期將會刊登於政府新聞處互聯網站(http://www.isd.gov.hk)。申請人必須在有關筆試取得及格成績才會有機會參加面試。申請人如獲邀參加筆試／面試，會接獲以郵寄／電郵方式發出的通知。

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職責

【1】派駐在政府新聞處、政府總部新聞組及部門新聞公共關係小組從事有關新聞事務、宣傳及公共關係的工作

【2】主要負責大眾傳播研究、統籌新聞發放及傳媒採訪、宣傳、推廣及處理緊急事故的工作

薪金及聘用條件

月薪：$30,990-$57,395

聘用條件：按公務員試用條款受聘三年，其後或可獲考慮長期聘用。

申請人可經互聯網遞交申請、郵寄或親身遞交至：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓7樓708室政府新聞處人力資源管理分組

助理新聞主任（一般工作）屬於公務員職位截止申請日期是11月3日晚上11時59分，有興趣的就要儘快申請啦！

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