後生女食糖水高呼加卵子　90後老闆滿頭問號　網民：2022新潮語？

秋風起很多人都會吃糖水滋潤，一名年輕糖水舖老闆遇到來買外賣的女客人，結果對方表示要吃「卵子」又說要「走艇」，令他一頭霧水，雖然之後知道是老派用語，但事主原來都是後生女！



（資料圖片）

糖水舖「糖水雄」由兩父子雄哥及AA合力經營，其中90後的AA不時在FB分享上班時的趣事，他近日遇到一名來買外賣的女客人，結果鬧出不少笑話，「佢話要一碗『白果腐竹加卵子』，我dead air諗咗好耐，心諗我有賣咩？我問一問佢係咪去錯咗舖頭，佢話冇，真係要一碗『白果腐竹加卵子』。」

女客人要求白果腐竹「加卵子」（鴻福堂）

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於是AA只好繼續猜客人想表達的意思，「芋圓？湯丸？珍珠？小丸子？定係白果粒你以為係卵子？……黑加侖子？西米入面有粒黑色嗰啲？」，但對方都表示不是，他只好表示店內沒有售賣，並推介客人其他配料，直到最後客人指住廚房的雞蛋，AA才驚訝地恍然大悟。

客人想表達加雞蛋，卻沒有直接說出來（《超時空男臣》）

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當他準備包裝該客人的外賣時，對方說「唔該走艇」，AA相當疑惑，「What？走艇，走白果粒？我心諗呢位女士係咪飲醉酒，我哋都冇賣艇仔粥？」他經歷「卵子」及「走艇」後已忍不住笑，問客人「你買白果腐竹定係買艇仔粥，係咪去錯舖頭？」原來她想說的是匙羹，「你揸住嗰支咪就係艇」。

以前有人形容匙羹為「艇」（資料圖片）

網民見到都表示想不到現在還有人這樣稱呼雞蛋和匙羹：「用詞十分古老，大概六七十年代的叫法」、「呢位女客人一定40歲以上，啲詞彙係老派嘢！」、「以為走艇 = 走甜」，更問AA該客人是否姨姨級，然而他回覆指客人是「90後純正香港女仔」，令事件更加離奇。