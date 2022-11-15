七欖播錯國歌　韓網激辯低級錯誤VS主辦方無錯：該想想跟中國貿易

七人欖球賽港隊在韓國比賽時，主辦方竟將國歌當成反修例歌曲，事件越演越烈，多間韓媒都開始廣泛報導，連韓國網民都開始留意，到底他們又怎看今次事件呢？



韓國仁川七人欖球賽第二站決賽，港隊於決賽以19：12擊敗東道主韓國，繼泰國站後再度捧盃，但出場播國歌時當局竟播錯《願榮光歸香港》，亞洲欖球總會已即時道歉，及在港隊贏獎後播放正確的國歌，並指港隊向大會提交正確的國歌，是當地主辦機構一名初級職員的人為錯誤。

特首李家超對事件表示「不接受，兼且強烈反對及抗議」（資料圖片）

不過據《韓國時報》報道，第二站賽事的主辦單位韓國橄欖球聯盟（Korea Rugby Union），其公關代表向該報表示有向各參賽隊伍要求提交其國歌版本供播放，但未能取得（failed to get）香港隊提供的國歌，令事件出現羅生門，港府亦表明必要時可引用《國安法》及《國歌條例》向相關人士追究責任。

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多間韓媒都開始廣泛報導（網上截圖）

隨著事件越演越烈，多間韓媒都開始廣泛報導，如SBS NEWS、YTN、연합뉴스等。當中亦有提到播錯國歌、公開播放《願榮光歸香港》可能會犯法等，就連本身未有留意此消息的韓國人也開始討論。網上的留言兩極，「不知道為甚麼會出現這樣的失誤，事前沒有綵排嗎？這是不能有絲毫差錯的事，主辦及工作人員要負責」、「主辧方是傻了嗎? 別碰台灣和香港，有沒有想過跟中國貿易？知不知哪條底線?」

但亦有人表示，：「應該是香港給的歌曲吧！如果想像歌名一樣祝福香港，就應該懂得感恩！欖球在韓國是冷門項目，所以沒錢的主辦方有甚麼罪？」以中文、韓文及英文搜尋「香港國歌」，結果都不是《義勇軍進行曲》，而且一些海外屬地如美國管轄的關島，運動隊伍不屬於美國，亦未必會在賽事中播放美國國歌，今次事件也很有機會是搞出大頭佛。