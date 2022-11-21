西隧收費呀姐疑串謀呃錢　收$100扮$50!神探網民:睇4大動作係慣犯

車主們的日常駕駛開支除了油費之外，進出港九新界的隧道費也是其中之一。最近有鐵騎在社交媒體上貼出一段電單車的頭盔車Cam片，指自己在西區海底隧道過海時，以$100支付$25的過路費，但最終被收費員呀姐「屈咗$50蚊」，網民直指收費員行為形同詐騙！



Facebook@馬路的事討論區 截圖

近日一位鐵騎在社交媒體上傳一段電單車頭盔車Cam片，表示自己在駕駛西區海底隧道過海收費站時，在褲袋取出$100鈔票，以支付$25港元的隧道費。不過當時收費員呀姐就只找續了$25元，事主發現金額有誤於是提醒收費員，惟對方稱事主僅支付$50元，也透過對講機聯絡辦公室同事，翻看CCTV以核實金額。

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事主於是在現場等候，期間有多架車輛在身後等待付費，令他大感無奈。收費員呀姐在聯絡同事後不時「抹吓檯抹吓窗」，疑似故作冷靜。在大約2分鐘後收費員在同事核實後，堅稱當時只有收到事主支付$50元，事主因為不想阻礙後方車輛，於是半信半疑地駛離收費站。但事後檢查頭盔車Cam時，卻很明顯地看到自己是支付百元鈔票，懷疑對方刻意找錯錢！

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網民看到影片後就指收費員呀姐似是有心「收錯錢」，從在收費亭內「抹東抹西」、「不斷整理物品」、「托眼鏡」及「撥頭髮」等的4大動作，看得出是出於緊張，所以作賊心虛地扮忙。更笑指「食水好深，做一年可以買貝沙灣」、「一日做返廿零單，兩千蚊日」。

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不過車Cam證據確鑿，網民建議事主可以報警及追討隧道公司。在帖文中也有網民指自己曾遇上同一位收費姐姐，同樣地有被「搏大霧」的情況，怒指收費站呀姐及翻查閉路電視的職員，有機會觸犯串謀詐騙！

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