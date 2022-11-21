元朗短裙女兜腳踢爆土地公！網民重提張耀揚古惑仔踩關公下場超慘

風水命理等學問有人相信也有人覺得純屬迷信，但信不信也好，終究都要尊重文化。近日網上流傳一段CCTV片段，片中疑為一對情侶在元朗街頭爭執，期間女子兜腳踢毀一家冰室外的土地公神位、香爐等物品。片段引起網民熱議，不少人更重提以前曾流傳的張耀揚在電影中踩碎關公像的下場，指女子後果可能超慘！



昨日（20日）「巨昇冰室Mega Star Cafe」，在Facebook貼出一段影片，片中地點為元朗康樂路，影片顯示時間為11月19日凌晨3時37分。期間一對男女在經過該冰室時，疑似雙方發生爭執，女子向尾隨的男子破口大罵，情緒激動的她更突然間舉腳踢向店外的土地公神位，神主牌、香爐、酒杯、鮮花等物散落一地。其後2人再繼續向前走，也一度原路折返，但就沒有查看地上的情況。

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Facebook@巨昇冰室Mega Star Cafe 截圖

Facebook@巨昇冰室Mega Star Cafe 截圖

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店家及網民就痛斥女子「人神共憤」，破壞神像的行為更會惹來嚴重後果，「好踢唔踢踢土地」、「睇嚟佢有運行嘞...」、「一定有嘢跟尾」、「起碼衰三年」。有網民分享兒時曾不小心踢波時誤踢土地公沒有道歉，導致後來病了一段時間，其屋企人更指自己當時不停哭喊，更會「半夜三更黑媽媽走出廳行行企企好呆滯咁」，幸好最後拜返土地公才無事，笑指「我哋唔小心嘅都咁，唔知呢條女咁樣故意踢個土地會點呢」。

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Facebook@巨昇冰室Mega Star Cafe 截圖

Facebook@巨昇冰室Mega Star Cafe 截圖

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另外也有網民重提在電影《古惑仔3之隻手遮天》中，張耀揚飾演反派角色「烏鴉」時踩碎關公像導致超慘下場的傳聞。戲中有一幕「烏鴉」被手下拿刀攻擊，於是他將對方撞向神檯，檯上的關公像跌落地上碎開，烏鴉卻踩多兩錢重而非向關二哥道歉，更大言不慚地說拜關二哥無用、你那套過時了等等。

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雖戲中烏鴉個性如此，但現實中張耀揚卻十分抗拒這一幕不敬關二哥的戲碼，有指他曾拒絕拍攝踩關公的一幕，最終製片軟硬兼施威脅解約，及送上$66,000大利是才完成拍攝。但在拍攝完成後他卻多次發惡夢，最終要前往廟宇拜關二哥賠罪，也花了10萬元打造一尊全新的關二哥像，也茹素3個月以表誠意，不過最終他的仕途也不算特別順風順水。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 《古惑仔3之隻手遮天》烏鴉踩碎關公像👇👇👇

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