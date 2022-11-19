港男大呻移民英國後感空虛　指生活只得一件事！指一類人士最痛苦

移民離港的決定不易做，有人瀟灑離去，也有人堅持留港。討論區上的移民話題天天都多，最近有網民發帖討論「唔移民既大家仲諗緊咩」，認為老人家留港情有可原，但直言年輕人不走「真係諗唔到原因」，反問是不是害怕離港。帖子就釣出了在外地的網民回應，表示在英國的生活空虛，狠批生活除了一件事之外乜都無！



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無論是留在香港抑或離開香港都有自己的考量，選擇為何也無分對錯。有連登網民以「唔移民既大家仲諗緊咩」為題發帖，反問香港年輕人不移民的原因為何，直指「老人家唔走都情有可原，後生唔走真係諗唔到原因，唔係驚呀」。帖子吸引了不少網民討論，除了留港年輕人分享自己想法外，也吸引了部分已移民的年輕人留言。

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有留港年輕人提到自己不移民的原因是「因為家人」、「自問唔夠人叻又同捱得」、「未結婚，未有細路」、「搵錢過得一日得一日」、「係窮呀！」。除此之外也有人提到擔心在外地找不到與香港相同性質的工作，移民到那邊只能成為「藍領族」。

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而已移民在英國當地生活一陣子的網民則大呻「過到去除左交稅之外乜X都無」、「好似無咩目的咁」，指當時自己是因為害怕英國方「落閘」港人5+1移民政策，才急於前往當地展開新生活，但現時方案卻開放給97年後出生及父母其一有BNO的港人，直斥政策「半賣半送咁搞cheap曬」，再也沒有BNO人士移英的優越感。

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提醒想移英的網民俾時間自己Ready，假若真的要走，到英國方真的落閘前再走也可以，也至少儲夠錢在英國買樓不用租樓再離港。

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最後，網民們提到單身人士隻身離港最為痛苦，雖然看似瀟灑，但是去到外地沒有另一半、家人及朋友的支撐，便會發現「比想像中難好多」。加上如果在移民前沒有設定明確的目標時，去到當地便會感到「無乜意思同目的」，而孤獨感襲來無從解決，也得獨自面對。

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