日網盤點20件長大後才懂的事「意識到自己並不特別」無數網民共鳴

成長的過程總會遇到許多挫折，隨著年紀增長，看待事物的方向也會有所不同。早前一張帖文掀起日本網友熱烈討論，圖中盤點20件長大後才懂的事，讓許多人心有戚戚焉，點頭直呼「真的就像圖片說的那樣啊」。



【圖輯】無數網民有共鳴！點圖放大了解引起日本熱議的「20件長大後才懂的事」👇👇👇

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俗話說「不經一事，不長一智」，日前，一名日本網友在Twitter分享「長大後才懂的20件事」帖文，內容包含：

一、雖然長大了，但內心毫無成長

二、老師和父母說的話，大部分都是正確的

三、金錢不是全部，卻能搞定大部分的事

四、想要過平凡的人生，其實非常困難

五、遊戲之類的東西，小時候很喜歡，現在卻覺得很麻煩

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六、辣妹意外的很溫柔，清純的女生反而機心重

七、10幾歲就結婚且愛的你死我活的情侶，感情冷卻的也很快

八、意識到自己並非特別的存在

九、出去玩等同於喝酒

十、比起學生時代很會讀書的人，善於說話的人反而更能出人頭地

十一、知道繳稅很不容易

十二、男人不管到了幾歲都愛面子

十三、女人也蠻好色的

十四、自己再怎麼拚命，也未必會獲得賞識

十五、了解蟹膏的美味之處

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十六、比起大城市更喜歡鄉下

十七、喜歡的音樂大多停在25歲前

十八、同年齡的人聚在一起，就會討論健康的話題

十九、羨慕當學生的人

二十、知道為人父母的偉大

貼文曝光後立刻引起討論，更累積超過4.6萬人按讚、逾5,700人轉發。其中最引人共鳴的就是「自己並不特別」及「平凡的人生其實很困難」兩點，有網友認為「自己並非特別的存在這點完全戳中我」、「失敗總是貫穿人生始終」。

許多網友留言表示，「真的就像圖片說的那樣啊…」、「怎麼會這樣，看了之後好想哭」、「長大後就會後悔，應該要在青春期多失敗個幾次」，也有人開玩笑稱「有些事我還不懂，所以我還是個孩子！」、「成年後也不能吃螃蟹（因為過敏）」，另一派則反駁「有時候家長和老師說的未必正確，也不代表全部」、「其實長大後也沒有什麼明顯的改變吧」。

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