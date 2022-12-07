「每星期放3日假」實驗結果出爐！同事少射波、公司反賺多X%

近年世界各國多個地方都開始提倡「4天工作周」，香港亦有多間企業試行。非牟利組織4 Day Week Global與外國多間企業進行「每星期放3日」的實驗，實驗為期半年。員工每周工作32小時，而且福利及薪金不減。最近實驗結果終於出爐，顯示大多數公司的收入不跌反增，而且員工的身心健康都得到改善。



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參與實驗的公司一共有33間，根據4 Day Week Global的調查結果顯示，當中有20間公司的平均收入比起往年同期增長8.14%，企業對於計劃的成效表示非常理想，評分高達9分，滿分為10分。當中27間公司均回覆表示將會繼續實行「每星期放3日」措施。

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除此之外，參與實驗的員工身心健康都有明顯改善，他們認為減少了職業倦怠，能有效舒緩疲倦、疲憊、沮喪的感覺。員工更大大提升對工作的滿足感，約有97%員工都表示希望繼續「每星期放3日」的安排。

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總括而言，「每星期放3日」對於企業及員工均有正面影響，除了提升僱員生產力之餘，員工的離職率都略有下降的跡象。

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