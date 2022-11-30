朋友飯局算死草拒絕夾酒錢：冇飲做咩要夾？一句話反惹網民狂轟

與朋友外出食飯大家傾向會計清楚分開俾錢還是直接AA制呢？有網民日前就分享到有朋友最近與幾位友人到鯉魚門吃海鮮後，懷疑有一位朋友不想AA制，還說了一句話，引起網民不滿、心生斷絕朋友關係的念頭。



（《愛回家之開心速遞》劇照）

日前有網民在連登討論區上分享到，他一位朋友有車牌，早兩個星期駕車載了三四個來自港九新界的友人一起去行山，然後到鯉魚門吃海鮮。在晚飯期間，除了他本人因爲要揸車、另一名友人因爲酒精敏感而只喝汽水以外，其他同行的朋友都有叫啤酒。

飯後他的朋友就先埋單，再駕車送友人們回家。第二天早上朋友就告訴沒有喝酒的友人前一天的晚餐每人743元，那位友人就問他「我無飲啤酒你有無除返起筆數無計到我？」，朋友就表示「只係大數除人頭，你真係介意嘅自己酌量減少少畀我啦」。友人便答道：「算啦，當俾貼士司機」。

樓主就問網民，「咁嘅狀況仲有無FRIEND做」，不滿這位友人計到盡。網民反應兩極，一部分人認爲這位不喝酒的友人太計較，另一方面就有人認爲他的做法完全沒有問題。網民表示「呢啲樣樣計足嘅人我就唔會再叫佢出嚟囉」，「又唔見佢主動俾返油錢？」。亦有人認爲如果是「飲大酒就會計錢」，但啤酒除非喝了很多打才會計清楚，「飲啤酒頂多都係幾十蚊一個人，咁都要計嘅話，你每碟餸都應該要計番錢」。有網民建議應該計油錢和停車場費回擊，甚至講到「下次拎個磅出街度住咁食計返錢先」。

有網民就不滿友人稱呼朋友為「司機」，「揸車車出車入，俾大數，仲要做工人幫你逐個收返錢，仲可以咁寸？」認爲朋友關係應是對等，而不是淪爲「司機」。相反，有網民就認爲朋友應該自動自覺扣酒錢，亦有人認爲友人的確「口臭」，但他酒精敏感沒有喝也沒有理由「蝕」給朋友。雖然駕車朋友也沒有喝，但「你自己要做傻仔條數亂咁計請其他人飲酒，你憑咩幫佢決定埋要佢請其他人飲？」。

不過，樓主之後表示這位友人其實另點了一個芒果布甸，而且喝酒的其他人也只是每人喝了一支啤酒，令網民風向突變、紛紛認錯。「一人一支啤酒嘅話咁我錯，你應該計返佢油錢再unfriend𠻹」、「建議絕交」。大家又認爲誰對誰錯呢？不妨留言分享一下啊！

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