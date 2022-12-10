A0男初次約會送對方回家送到邊？專家：女方一個Signal即可去馬

冬天是戀愛的季節，尤其臨近聖誕節，隨着氣溫下降總想讓人窩在一起取暖，可能是出POOL的好時機！若果男生第一次與對象出街又應否送女生回家呢？初次約會想展現gentlemen一面，又應該送到哪個位置會較為適合？一齊聽下專家點講!



相信第一次與心儀的對象約會，各種問題總是困擾着你，簡單如晚飯吃什麼、到哪吃等等。假如約會順利結束後，又要苦惱到底應否送女生回家呢？既想在對方心中留下好的印象，但又猶豫不決會否「做多咗」。

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NETFLIX © 2020《青春紀錄》劇照

如果約會對象居住的地方較近，相信各位男士都非常樂意送對方到屋企樓下，但若然對方住在「山旮旯」，內心可能都會掙扎一下！

最近網上討論區就出現一篇帖文「第一次送女仔返屋企應該送到去邊？」，樓主認為「送到門口又Over咗」，但希望能給予女生一個好的印象，並詢問網民意見應送去「地鐵站？屋村？樓下？」。話題隨即引起網民熱烈討論，有部份網民就回覆「送去搭車is ok」、「對你有好感 送去邊都ok」、更有網民搞笑回覆「送上床」！

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《愛情的溫度》劇照

香港婚活HKRD創辦人黃嘉如則表示，父母一代人通常認為無論跟約會對象相隔幾遠，男士都應該送女士回家。不過現代人生活忙碌，普遍女士們都會體諒男士第二日要早起上班，所以都會接受男士只送自己到車站。而這種情況下，男士們自己亦要識做，最少要等待車到站才離開，最好目送對方上車讓她感到安心，令對方知道你都關心她。

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可能有部份男士都會心急想送女方到家中，但都緊記要視乎女方的居住情況，除非女方是自住或家中沒有人，送到屋企樓下時更大膽邀請你上去，否則都切記不要自作自張！