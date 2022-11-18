打工仔月薪2萬大呻自己中產都買唔起樓！網嘲:移民英國聽講夠生活

對於中產的定義人人不同，也沒有非常明確的界線，有人覺得需要年薪百萬、有些人又覺得年薪50萬便可擠身入中產行列。最近一名網民在討論區稱自己月薪2萬中產，大呻買唔起樓，但就被網民恥笑兩萬月入竟敢自稱中產，更「勸」他移民英國，盡情享受「中產生活」。



《香港愛情故事》劇照

難道只要心中富有，人人都可以是中產？有網民在香港討論區上以「月薪兩萬中產都買唔起樓」為題發帖，表示「今年兩個人加人工到共兩萬，但都唔覺得生活有改善，亦買唔起而家既樓」，大呻「點解香港中產咁辛苦」。

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《下流上車族》劇照

因為2022年第二季的個人入息中位數約在20,000元左右，不知道是否網民誤以為人工到達個人入息中位數便算是中產。其實根據早前滙豐銀行發表《2022新世代中產報告》調查，港人普遍認為「需要擁有590萬元個人流動資產」，才算是中產階級。

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網民看到樓主所言便直指在香港2萬月入是「連中產的車尾燈都看不到」，扣除生活費用基本上剩無幾，更莫說是支付首期及供樓。更嘲笑樓主「二萬美金月薪才是中產」、「在第三世界呢個標準直情係富豪」、「1970年時真係中產」、「2萬港元只叫草根」。更建議他移民前往英國生活，皆因傳聞在那邊數千月入便足夠生活。

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