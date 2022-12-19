日男竟因一碗咖喱逼死親生母　拳打腳踢怒極拿刀辱罵：快啲去死！

當長大成人出外讀書、工作、成家立室時自然就會少了時間回家吃飯，媽媽的味道就自然變得令人特別掛念。不過日本最近就發生一宗極荒謬的案件，有男子竟然因為一碗咖喱而逼死親生母親，被當地警察逮捕。



（YouTube 截圖）

日本一名男子因於今年8月16日在石川縣加賀市拳打當時78歲母親的臉部，並將一把刀放在她身旁叫她自殺，因教唆殺人罪被捕。在最近舉行的審判中，男子公開自己的犯案動機，原因竟是「媽媽的味道」。

54歲被告東谷直人與母親兩人在石川縣加賀市鹽屋町的住宅中同住，但因為他是一名長途貨車司機，每周只會回家一次。但每次回家都會帶「牛扒」、「壽喜燒肉」或「季節性的水果」等等給母親。這名看似孝順的男子在11月25日舉行的初審中，竟然揭示自己逼死母親的動機是「母親的咖喱」。

（FNN 截圖）

在8月12日，準備放盂蘭盆節假期的被告買了12罐500mL的啤酒、25%酒精濃度的900mL番薯燒酒和給母親買了牛扒就回家。這天的晚餐是母親親手做的咖喱，他吃完飯後在房間內喝了一罐啤酒、浸浴時喝一罐、洗完澡後再喝一罐後就寢。接下來的三天裡，除了和母親一起給父親掃墓，基本都是在家中喝酒度過。

到了事件發生當天，喝到沒有前一天記憶的被告在早上6時左右起床，走往廚房的他發現有一樣東西不見了，正是母親所做的咖喱！被告東谷立刻叫醒睡夢中的母親，追問她為何咖喱會消失了。當母親回答她將咖喱分給了隔離鄰舍，被告便理智斷線大罵：「點解可以冇問過我就隨便咁做！學吓點做人啦！跪低道歉啊！」。雖然母親立刻道歉，但被告的怒氣並沒有因此消退；拳打母親的臉，再用腳踢她的背部和臀部。被怒氣沖昏頭腦的他接著為了丟棄買給媽媽的牛扒走到廚房，回來時手上拿著一把刀，將它放在桌子上、對倒臥在床上的母親說：「快啲去死啦！」，便回到自己的房間再喝酒至失去意識睡著。

（YouTube 截圖）

早上9時被告再次醒來，走到母親的房間看她的情況時卻發現她不在，他立刻前往儲物室，在裡面發現用繩子吊頸自殺的母親；7年前他的父親也是在儲物室中吊頸自殺。事後他打給弟弟和上司講到母親因他而自殺，由上司報案才揭發事件被捕。

被捕後他在調查中表示小時候最期待的就是每周六母親所做的咖喱。父母兩人每周日都會去玩彈珠璣，自己經常要熬餓等他們回家，平日他們工作後回家也經常不會為他做飯。因此他與母親的回憶負面的比正面的更多，但當中邊吃母親做的咖喱邊看電視非常快樂，「我最愛嘅就係媽媽嘅咖喱」。

他講到自己不能接受母親將珍貴的咖喱分給陌生的鄰居大叔，所以非常生氣，當時只是醉酒，並沒有真的希望母親自殺消失。在12月5日的判決中，裁判官宣判時表示被告的犯案動機幼稚又自我中心，看在被告坦承認罪並表現出反省態度被判處有期徒刑3年、緩刑5年。沒想到被告竟然會一碗咖喱就暴怒逼死母親，實在十分悲哀。

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