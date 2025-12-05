日本「最可愛高中生」比賽結果出爐　16歲美少女打敗4.3萬人奪冠

2025「日本最可愛的高中生」（女子高生ミスコン）比賽結果正式出爐，今年拿下冠軍的是來自福井縣的高一女生南里(なんり)。她極為小巧的臉蛋和突破五官比例的誇張大眼睛，被讚「少女漫主角」，不僅讓她橫掃三大獎項，更成為社群媒體熱議的焦點。



每年由日本雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛的高中生」選美大賽，今年吸引了超過4.3萬名日本高中生參賽，經過層層篩選，最終只有15位選手進入決賽。而決賽在11月30日結束，來自福井縣的16歲高一生南里脫穎而出，以招牌的甜美外型和親切個性，成功奪得冠軍，成為2025年日本最可愛高中生。

資料圖片

點擊看決賽名單👇👇👇

+ 8

日網瘋傳「台灣很危險」真相曝光後 網友幽默回應：是我們的疏忽

南里同時還包辦了「SNOW賞」及「日本最可愛高一生」兩項大獎，總計抱回50萬日圓（約合25萬港元）獎金，並會擔任2026年賽事的官方形象大使。

淚灑頒獎台

在宣布得獎時，彩帶落下，南里抱起金色獎盃，現場氣氛感人。她在頒獎台上發表感言時感動落淚，坦言比賽過程並不輕鬆，曾被不少負面話語影響。但她表示，因為一直被朋友們的支持所鼓勵，她才能堅定地走到最後，成功克服這一切。

學校因大火取消聖誕Party 1做法惹同學仔不滿！網民：好唔識變通

顏值突破次元壁

大部分網民都認同南里的外貌討好，極為小巧的臉蛋，搭配一雙突破五官比例的誇張大眼睛，仿佛少女漫畫中走出來的主角。

從她的社交媒體照片中可見，南里具備極高顏值和獨特魅力。不論是制服照中捕捉到的自然光影、彈琴時流露的安靜氣質，還是教室裡趴桌的溫柔視線，甚至連她的萬聖節造型，都展現出青春電影般的乾淨、明亮氣質。

除了日常的青春氣息外，南里在比賽舞台上也充分展現出專業的表現力。身穿奶油色針織外套與灰色百褶裙登場時，其強大的鏡頭感和舞台魅力，令她成為全場焦點。

+ 3

職場熱話｜嫲嫲離世請喪假遭拒 曬HR對話冷回《僱傭條例》點寫?

南里表示自己平日熱愛網球和古典芭蕾，在比賽中展現出的自信與親和力，令評審和觀眾都印象深刻。而她未來最大的夢想是成為一名藝人，希望「能成為帶給別人開心、讓人嚮往的那種人」，將笑容和正能量傳遞出去。