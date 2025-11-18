日本熊害失控！確認「聰明熊」識避開陷阱　獵人轉用高科技鬥智

今年日本各地熊隻出沒數量創下新高，襲擊與農損事件頻傳，人類與野生動物的界線正不斷模糊。日本電視台的一條追蹤影片記錄下熊隻頻繁出沒於人類居住區的事件同時也展現了熊隻大膽的盜食行為、更發現有熊已識破獵人設下的陥阱，獵人現只研究用高科技跟熊鬥智。



日本電視台的一條追蹤影片顯示，日本多地面臨的熊隻危機越來越嚴峻。拍攝當日下午3點45分左右，一隻體長約1米至1.5米的巨大黑熊出現在岩手縣盛岡市的一個蘋果果園，在果園中到處聞嗅尋找食物，嘴裡也在咀嚼東西。

熊連日現身 會躲避陷阱

早前攝製隊才在差不多的時間也拍到了一隻熊，並懷疑是同一隻。熊用前爪撐著果樹站立，直接摘食樹上的蘋果，甚至爬到樹上直接啃食蘋果，完全不畏懼人類。這個果園附近陸續傳出災情，熊出沒的地點距離盛岡車站僅3公里，周邊是學校和住宅區，讓當地居民的安全備受威脅。

由於判斷情況危險，通報警方之後，緊急車輛隨即趕到現場。黑熊在果園逗留約一小時後，消失在樹叢中。為了解決熊害問題，園內幾日前已設置了捕獲用的箱式陷阱。鏡頭捕捉到這隻熊再次出現並靠近陷阱，牠一開始圍繞陷阱但最終卻未進入陷阱。隨後，牠似乎被趕來的警察車輛驚動，突然開始奔跑逃離。

利用無人機監察 熊避險能力高超

另外群馬縣使用紅外線無人機監察熊的動向，在水上町的一個蘋果園內，連續兩天都拍到有熊出沒，熊隻爬上樹覓食，體型巨大折斷了樹枝，所有蘋果都掉落在地上。

據說，自上個月，這只熊每天都會來果園覓食。果園也針對此安裝了電網圍欄和佈置了其他防熊措施。但紅外線無人機也記錄到，熊會沿著電網圍欄，慢慢靠近果園。監控畫面也顯示，熊隻似乎是根據了果園的營業結束時間，在下午5點左右，從人類進出的柵欄缺口處潛入果園，並多次進出。岩手大學教授山內孝義指出，熊已經完全學會了如何避開電圍欄所以，他強調必須從根源著手，創造一個讓熊不會產生這種依賴行為的環境。

為了預防熊害，岩手縣岩泉町的獵人澤里寬行與當地獵友會及政府合作，利用配備有紅外線攝影機、探照燈和警報器的無人機，對住宅區出沒的熊隻進行遠程監視和驅趕。監視工作通常在晚上9點後開始，在一次對蘋果園與山區邊界附近的監視中，無人機在飛行僅2分鐘後就捕捉到了兩頭親子熊的熱源。母熊並不在意無人機的靠近，澤里先生還觀察到，當小熊與母熊分開時會保持一定的距離，但要返回山區時，兩只熊會很謹慎。

隔天，無人機在同一地點拍攝到親子熊的身影，然而，由於該地點距離最近的住宅區僅僅200米，經過商議，最終決定不對其進行驅趕。

民宅成「安全地帶」 獵人難以出手

有了無人機的遠程監視，獵人的風險也相對減輕。系統導入三年以來，獵友會發現了熊會做出很多出乎意料的行為，每隻熊都有自己的個性和突破電圍欄的不同策略。有的熊會因害怕電流而等待5分鐘後才決定突破、有的幼熊則是模仿成年熊的動作衝過電網、更聰明的熊為了避免觸碰電流，會在電柵欄下方挖土迴避。但截止本月14日，岩泉町內的熊目擊情報約有380宗，是2024年的兩倍，今年也發生了1宗熊襲受傷事件。

獵人澤里先生表示「受傷而未被殺死的熊叫做『半矢』，一旦令熊受傷卻沒能將其制服，牠們就會變得攻擊性強烈，開始襲擊人類。如果我們錯誤地製造出這樣一頭『半矢』的熊，讓牠去到市區，將會是個大麻煩……所以對動物來說，民宅附近反而成了安全地帶，因為獵人什麼都不能做」。

本月16日，在秋田市內記錄到的畫面顯示，一頭囤積了厚厚脂肪的熊正朝著車輛靠近。一週前，已經捕捉到這頭熊在同一地點的樹上大肆啃食果實的畫面。

一周後，記者再次與當地居民前往查看，發現柿子樹上的果實幾乎被吃光。更讓人憂心的是，熊隻的頻繁出沒已嚴重影響了當地居民的生活。一位家長亦表示「孩子早上和回家都要接送，已經一個多月沒有在外面玩了」。

收成週期變更 陷入惡性循環

今年熊隻大量出沒，專家警告這種現象在未來可能會更加頻繁。山內教授指出，關鍵在於熊的主要食物山毛櫸果實的豐收週期發生了變化。以往豐收是5到8 年一次，但間隔不斷縮短，自2021年就變成每年會交替出現豐收和歉收的情況。

果實收成周期會影響熊的數量（ANNnewsCH@YouTube）

這種週期極大地影響了熊的數量。山內教授解釋，秋季食物充足會提高當年的繁殖率，在這樣的週期下，母熊的下一次生產時機總會重疊到豐收年，導致熊的數量會更容易增加。

更令人擔憂的是，這種現象可能會帶來一個惡性循環，豐收年幼熊大量出生後，隔年若遇上大歉收，牠們就會下山尋找食物。而隔年熊隻數量又因豐收而增加，再隔一年又因歉收而下山覓食，專家認為，未來這種惡性循環有可能會頻繁出現。

資料來源：ANNnewsCH