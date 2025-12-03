日本熊害靠韓國拯救？網民恐怖獻計　熊膽入藥助韓男提升1功能

日本的熊災不斷升級，尤其在北海道、秋田縣等地，棕熊或亞洲黑熊頻繁襲擊人類造成傷亡。日本政府甚至決定派出自衛隊協助驅除熊隻，這場關於熊危機卻意外引起了鄰國南韓的關注。



根據日媒《產經新聞》報道，當日本熊患頻傳，甚至需由自衛隊協助驅熊的新聞傳到南韓時，出現了「日本情況太糟糕了」、「聽說甚至出動了軍隊」等評論，對受害者人數和被捕殺的熊隻數量感到震驚。除此之外，不少人好奇被捕殺後的大量熊隻屍體應該如何處置。

（joshua-hoehne@Unsplash）

日本超市售賣「整隻熊掌」

日前，有網民在社交平台上分享，日本超市有「整隻熊掌」上架售賣，其中最大的一隻售價高達5萬5555日圓（約合2781港元），超市廣告甚至以「熊掌，要不要挑戰一次看看？！」的標語進行推銷。

儘管多數消費者對這種「連毛帶甲」的商品感到震驚甚至不安，但也有不少網民表示「熊肉若料理得當可以比擬牛肉」、「熊掌在古代中華料理中更是才能王族享用的食物」。同時，有廚師分享熊肉料理經驗，提到熊掌腥味重、肉質柴，需要長時間紅燒或燉煮才能美味，且處理過程中最痛苦的便是拔毛。

韓國禁養熊隻

此前，韓國媒體報道，南韓政府已經修訂《野生生物保護管理法》，從2026年1月起將全面禁止飼養、持有熊隻。據悉，南韓境內活熊數量已從十多年前的約1000隻，銳減至目前的242隻。這項禁令讓相關業者感到困擾，正在積極要求政府提供補償。

熊膽供應危機加重

熊膽在韓國傳統醫學中被視為是非常昂貴的藥材，藥用價值非常高，具有腸胃藥、止痛藥甚至有補腎壯陽的效果。其採集方法非常殘酷，主要是從活熊體內插入導管，從膽囊直接採取膽汁入藥。但由於南韓國內的野生熊隻幾乎滅絕，所以之前南韓多數靠飼養和海外引進熊隻來取得熊膽。不過，隨著相關法例的修訂與實施，相應加劇了熊膽的供應危機。

（樂天市場）

面對南韓所面臨的熊膽短缺，以及日本因大量捕殺熊隻而需處理熊隻遺體的雙重困境，有韓國民眾就提出大膽建議「既然日本現在處理熊屍這麼麻煩，我們（韓國人）為什麼不從日本以低價引進熊隻呢？」。這個方法可以幫助日本解決環境安全問題和減低熊屍處置成本，另一邊則能填補南韓市場的藥材缺口，但最終能否成為實際的解決方案，仍然有待觀察。

