日網瘋傳「台灣很危險」真相曝光後　網友幽默回應：是我們的疏忽

台灣向來是深受國際旅客喜愛的旅遊目的地，尤其對鄰近的日本民眾更具吸引力。然而近日日本社群平台卻意外掀起一波「台灣很危險」的熱烈討論，背後原因曝光後，不僅引發日本網友高度共鳴，更讓台灣網友哭笑不得，幽默回應「未能讓旅客增重超過十公斤，是我們的疏忽」。



X 截圖

一名日本網友在社群平台X分享，於《Threads》上看見有人詢問「現在去台灣危險嗎？」，並以親身經歷回應，貼出訪台前體重68.4公斤與返國後73.1公斤的對比照，坦言某種程度上確實危險，觀看數至今更是超過千萬次瀏覽，「因為一個星期就增加了4.7公斤」。該則貼文觀看次數迅速突破千萬，引發熱烈迴響。

帖文一出後，許多日本網友紛紛附和，分享在台灣品嚐各式美食的經歷，高呼「台灣真的危險」、「台灣的款待是『讓客人吃得津津有味』，這種體重的變化，對台灣人來說是最好的讚美之詞。但是作為回報...臺灣人去日本玩的話，反過來也經常變胖回來吧」、「台灣真的很危險。如果你晚上去跑步，可能會遇到炸雞攤。」更有人分享前往台中「宮原眼科」的體驗，直呼該地點「太可怕」，並慶幸自己是最後一天才造訪，「如果第一天就知道，恐怕會三餐都報到，把命都留在那裡」。

X 截圖

台灣網友看到此帖文後則以幽默語氣回應「才4.7公斤？真抱歉。是我們疏忽，讓顧客沒能增重5公斤就離開了」、「如果來台灣旅遊，晚上出門要小心，路邊會有很多飲料店、雞排店發動攻擊，沒有喝幾杯珍珠奶茶、吃幾片雞排，是不可能逃脫的」、「你應該去阿嬤家做客，被阿嬤家餵食後都會連路都走不動」、「一定是只有吃三餐才增加沒超過5公斤，下次一定要讓你了解早上點心時間、下午茶跟宵夜的威力」。