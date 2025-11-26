日本市民淚別龍鳳胎大熊貓　上野動物園排3小時隊：可能最後一眼

東京上野動物園的熊貓館前出現長長人龍，園內龍鳳胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」將於2026年2月正式歸還中國。由於是目前全日本僅存的兩隻旅居大熊貓，一旦離去且無新熊貓接棒，日本將迎來「零熊貓時代」。為了把握最後的見面機會，無數日本粉絲不惜苦候數小時，只為再看牠們一眼。



日本東京上野動物園的龍鳳胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」計劃於2026年2月歸還中國。由於和歌山縣的4隻大熊貓已於今年6月回國，目前日本國內僅餘下這兩隻大熊貓。隨著歸還期限臨近且沒有新熊貓接替的話，日本將會面臨「零熊貓時代」。

曉曉和蕾蕾（資料圖片）

市民塞爆熊貓館告別

日前，上野動物園近期參觀人數顯著上升，許多日本市民抓捉緊機會來和「曉曉」與「蕾蕾」告別。園內的工作人員也表示，遊客數量比平時要多很多。根據日媒報道，11月22日的三連休期間，上野動物園開園後不久，熊貓館前已經大排長龍，等候時間需要70分鐘，人流高峰期甚至要等候180分鐘以上才能入館。

一名從京都府龜岡市專程趕來的42歲男性公司職員受訪時表示「熊貓是光看著就能讓人感到治癒的特別生物。雖然我明白日中外交有其難處，但為了期待已久的孩子們，希望熊貓能留在上野。」，有特意來觀看熊貓的女士亦表示很遺憾「因為這可能是最後一眼了，抱著這種心情去觀看，總覺得忍不住想哭……真心希望能再次把熊貓帶到日本來……」。一位熊貓粉絲坦言「感覺有可能（在日本）一輩子都再也見不到熊貓了，或許必須做好心理準備吧。畢竟熊貓是無辜的……」。

龍鳳胎熊貓帶動經濟

這對深受日本人喜愛的龍鳳胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」於2021年6月出生，他們是上野動物園開園以來，首對自然繁育並成功長大的大熊貓。「曉」代表「黎明破曉，曙光乍現」，「蕾」則寓意「花朵綻放，迎接未來」。而牠們的父親「力力」和母親「真真」因年歲較高，出現了高血壓等一系列老年疾病，2024年被安排返回中國療養，令曉曉和蕾蕾成為目前日本最後一對旅居大熊貓。

「大熊貓熱」一直是帶動上野地區消費的重要因素。有估算稱，曉曉和蕾蕾一年就可以帶來超過300億日元的經濟效益。如果進入「零熊貓」局面，恐怕會對當地經濟造成一定創傷。

日本民眾當年淚別香香

日本民眾對熊貓的感情一向十分深厚。回顧2023年2月，上野動物園首隻自然繁育長大的大熊貓「香香」因屆齡需回國繁殖，引起日本市民一波送別潮。當時的最後參觀日只有2600個名額，但竟吸引了逾6萬人登記抽籤。

告別的最後一天，很多落選的粉絲仍堅持入園，只為與香香「處於同一空間」。現場還有不少粉絲難掩不捨落淚，形容心情如同「嫁女」，擔心她不適應新環境。儘管當時香香因疫情延期滯留多年，但離別一刻，仍令無數日本熊貓粉絲動容。

