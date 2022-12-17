兒童填色比賽作品又造假？網嘲港爸港媽行為肉酸：為拎獎不擇手段

發展學童藝術天份是很多家長近年的目標，在學習以外的時間也會為他們安排不同的興趣班，除了發展多元興趣，也增加在未來入讀較好的學校的機會。相信不少人都在幼稚園、小學的時候參加過填色比賽，但你又有沒有發現，即使同齡的小朋友，有機會「畫功」卻比你好上不少？又有沒有想過其實作品是由他人代畫呢？



《寶寶大過天》劇照

近日在討論區上有網民發起討論，指出「幼稚園啲填色比賽其實係咪俾家長參加至真？」，貼出了數張由「崇真會美善幼稚園」的聖誕節填色比賽作品。圖中可見一幅「耶蘇誕生在馬槽」的圖像，小朋友們也盡情發揮了自己的想像力，為圖片填上繽紛多彩的顏色。

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不過在多達80幅的畫作之中，有部份畫作的色彩線條較為簡單，更有畫出界的情況出現；也有部份畫作較為精細，除了底色、線條外，也為圖中添上了不少細節，畫功也明顯比前者優秀不少。於是網民便質疑畫作根本不是由幼稚園學生所畫，而是由父母代為執筆。

有部份畫作的色彩線條較為簡單（FB@崇真會美善幼稚園 圖片）

也有部份畫作較為精細，除了底色、線條外，也為圖中添上了不少細節（FB@崇真會美善幼稚園 圖片）

更批評「港媽港爸真係好肉酸，由細就教個小朋友，為咗贏可以唔使咁老實，可以違規去達到目的」、「根本都唔係個細路仔畫」、「你有父/母幹咪拎獎」，也有人擔心會傷害到其他認真畫畫的同學的自信心，令「其他學生真係自己畫既就變咗笑話」。

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網民也認為現時的「父母代畫」的不良風氣的確存在，也漸漸變成常態，更扭曲了兒童填色大賽讓兒童發揮的原意。而據編輯翻查活動的詳情後，發現活動是「聖誕節親子填色比賽」，歡迎大人小朋友一同畫畫創作。

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