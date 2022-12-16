Netflix兒童片《蛋黃哥大冒險》疑爆粗？網爆笑:重聽幾次都係粗口

Netflix影集《蛋黃哥大冒險》在12月13日正式上線，雖然風頭遠不及另一部熱門日劇《First Love初戀》，但療癒、可愛慵懶的蛋黃哥還是吸引了一大群粉絲及兒童捧場。影集上線後觀眾們大讚劇集意外療癒，不過也有網民收看時，發現第二集中的一段粵語配音疑似爆粗，引來大量網民爆笑朝聖！



《蛋黃哥大冒險》劇照

《蛋黃哥大冒險》是一部2022年上映的真人動畫影集，一共10集，每集長約10分鐘，劇情講述蛋黃哥 (Gudetama) 和雞動哥 (Shakipiyo)踏上了尋找媽媽的旅程，慵懶的蛋黃哥和熱血的雞動哥性格截然不同，讓旅程中出現了不少爆笑的橋段。網民大讚影集雖然劇情童真，但是卻意外地使人療癒，也能在影集中看出不少隱喻及另類幽默，更發人深思。

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《蛋黃哥大冒險》劇照

不過有網民就發現在《蛋黃哥大冒險》的第二集中8分20秒時，雞動哥為了拯救即將被小男孩吃掉的蛋黃哥時，將它由飯碗中拖出，並放上蛋殻手推車上推走。但在小男孩發現蛋黃哥逃走時，說了一句「隻蛋走甩咗呀」，但因為廣東話配音夾帶著哭腔，所以聽起來十分神似「隻蛋走L咗呀」，令網民笑稱「估唔到兒童片都可以爆粗」。

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不少網民都留言指出當時真的以為劇集配音為「隻蛋走L咗呀」，於是再重複播放片段，但就無論聽了幾多次，都只是聽到粵語粗口，更有「愈聽愈似粗口」的情況，直言聽完已經返唔到轉頭，「好無聊但幾好笑」、「我睇到呢段笑到停唔到」、「個小朋友講得好傳神」。

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