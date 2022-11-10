男友控訴女友性感大露背＋唔戴Bra返工！堅持日日著:男上司唔介意

辦公室穿著的風格因人而異，有些公司還會硬性規定不可穿著暴露、拖鞋、短褲等，但假若公司沒有規定，而有人穿著大露背，你又感覺如何呢？一名台灣男網民最近發帖，指不滿其女友在上班時穿著暴露甚至不戴Bra，但女友卻堅稱服裝很得體，加上男同事不介意其穿著，令他感到非常崩潰。



（《#PTGF出租女友》劇照）

該位台灣男網民在Dcard討論區上以「女友辦公室最誇張穿著(養眼慎入)」為題發文，形容女友公司工作環境男同事偏多，但規模偏小，大約3男2女。他提到最近兩位連女同事也離職，因此辦公室只剩女友和一位男主管，其他男同事則負責外場範圍。

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樓主續指女友非常怕熱，辦公室冷氣也經常「開好開滿」，但卻堅持穿著少布又清涼的裝束上班，也因為裝束問題與女友吵過架。他也附上了兩張女友「最誇張」的穿著照片，給網民評評理和養養眼。

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（《#PTGF出租女友》劇照）

第一張照片可見樓主女友穿著一件黑色大露背吊帶連身裙，在背部中空的位置露出了黑色胸罩的背帶及白色內衣Lable。不過說是大露背可能形容得不夠貼切，因為裙子是大鏤空設計，可謂空氣感滿滿，連後背、腰部的性感曲線都若隱若現，非常引人注目。

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樓主稱她女友覺得「這穿著很正常且得體」，加上「如果不妥當主管也會說話」，這一句只讓樓主無奈地說出一句「男人看都來不及還阻止呢？」而且女友強調「男同事全部都已婚」，令他崩潰直呼「但那又怎樣？已婚就不是男人了嗎！」

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第一張照片可見樓主女友穿著一件黑色大露背吊帶連身裙（Dcard討論區截圖）

而第二張照片是樓主女友穿著黑色緊身低胸上衣，事主也補充指女友沒有穿著胸罩，只有穿著內襯衣服。但女友卻不認為這件是低胸的服飾，令他懷疑自己「還是我眼睛有問題？！」

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第二張照片是樓主女友穿著黑色緊身低胸上衣，事主也補充指女友沒有穿著胸罩（Dcard討論區截圖）

網民看帖就大撐樓主生氣有理，直斥女友的第一套衣服非常誇張，加上「看起來超廉價」、「超醜」、「老實說露成這樣也沒有美感可言」，表示完全不理解為何要露出胸罩背帶及內衣標籤，反問是不是想勾引同事才穿這樣，認為應該尊重工作及辦公室禮儀。

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