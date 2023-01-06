泰國入境限制突收緊！遊客至少齊X針疫苗　零針網民:買咗機票點算

泰國公共衞生部長阿努廷於1月5日(昨日)表示將恢復所有入境旅客要接種至少兩劑疫苗的要求，更強調措施並沒有針對任何國家。消息一出即引起網民熱議，有不少的網民表示「冇啦啦做咩又收緊啊」，有0針網民更表示已一早訂好機票，「下個禮拜飛依家打都趕唔切啦!」。



繼韓國對內地、港澳收緊防疫措施，泰國於5日亦宣布所有到訪泰國旅客都必須出示至少接種2劑疫苗的證明，而且若旅客從泰國前往的國家「須出示核酸檢測結果為陰性」，旅客就必須出示保險證明，因若他們在泰國檢測陽性，仍有能力應付隔離費用。

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泰國於去年10月宣布取消所有的入境防疫限制，如今恢復限制，當局表示並不是針對任何國家所作出的決定，對所有入境旅客一視同仁，之所以會有此決定是很多遊客的目的地，並非有所針對。當局並沒有既定措施的實施時間，但當地有官員認為將在中國旅客來泰前實行。

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消息一出，網民即表示「泰國又學人收緊限制」，「同日本一樣彈弓手?」，沒有想到泰國是收緊疫苗限制而「唔受陰性檢測結果嘅國家」。有網民亦表示自己之前就是因泰國沒有入境要求，所以才選擇前往，一早已「買咗機票訂咗酒店」，現在才收緊限制都「唔知點算」。網民更表示疫苗規定比限飛令更「難搞」，即使現在打針，都需要隔起碼三個星期才可接種第二劑，「即刻啪都啪唔切」。

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香港與內地即將在1月8日免隔離通關，而醫衛局局長盧寵茂日前亦表示人員流通，面對民生經濟活動增加，無疑疫情會有所加劇。此外，近日多國亦對香港出入境限制有所變更，通關和出境限制多方諮詢，難免會讓市民感到混亂。《開罐》為大家整合了一系列最新防疫的實用資料網站，由疫苗接種、確診應對到最新出入境查詢網站通通都有，大家快看看吧!