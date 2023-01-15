香港揸Tesla電動車=傻仔？連登仔怒數5大罪:一功能導致好易炒車！

相較傳統汽油車，環保的電動車似乎是全球的大趨勢，各大車廠也紛紛宣布推出多款全新電動車的消息。現時香港馬路上也慢慢看到愈來愈多的電動車，不過說到最多最常見的電動車，肯定由美國電動車廠商特斯拉（Tesla）居於榜首。對於Tesla市面上本來就有兩派不同的意見，近日更有網民怒數Tesla 5大罪，狠批「香港只有白痴先會揸Tesla」！



（Tesla圖片）

1.香港地區Tesla售價較貴

Tesla一周前宣布中國地區特斯拉國產車型大幅降價，Model 3售價由人民幣26.59萬元，減至22.99萬元（約港幣26.5萬）；Model Y起售價由人民幣28.89萬元，減至25.99萬元（約港幣30萬）。而香港同款的Model 3電動車的售價為$341,200起（未連稅）；同款的Model Y 電動車售價為$367,100起（未連稅），網民批評差價接近3成，亦沒有跟隨中國地區減價而減價，有「當香港人傻仔之嫌」。

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2.揸車只為慳時間

網民指在「有錢人」的眼中，從來最缺乏的都是時間，反問Tesla車主「一寸光陰一寸金有冇聽過？ 從來都係用金錢買時間」，認為沒有私人充電位的車主們，還要趁著晚上充電電費比較便宜時出去叉電40分鐘，「油車去油站5分鐘攪掂啦！」同時亦衍生了爭奪停車場充電位的事件發生，「停車場MMA」也屢見不鮮。

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（Tesla圖片）

3.One-Pedal Driving

傳統油車要腳踩煞車才可快速減慢車輛，但電動車與傳統汽車不一樣，不用等待引擎轉數，腳踩電門速度隨傳隨到，收腳時速度即大幅下降，這個特性讓電動車可達到One-Pedal Driving (單踏板)駕駛車輛，同時讓車輛進行動力回收增加里程數。

不過網民就怒控Tesla One-Pedal Driving「害人不淺」，直指這個駕駛模式「格硬改變80多年既汽車歷史駕駛方式」，間接導致路上經常發生Tesla電動車的意外事件「日日都炒大鑊」。

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（資料圖片）

4.揸電車較便宜是假象

揸電車除了較環保之外，車主最關心的當然是要慳油錢，畢竟香港油價在全球上數一數二地貴。網民指雖然電車不用入油，但是「牌費平咗但保險貴返」，另外坦言叉電一樣要電費，「差滿90% 你行到幾多KM？官方聲稱491km你有冇試過？ 頂多咪行到250km。成日都爆豐田日產做假，其實最假既就係Tesla。」

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5.只得一個字：快

電車的特性是動力隨傳隨到，因此也不乏「想揸快車」的用家購買。不過樓主就坦言以Model 3 長續航版為例，0-100加速為4.4秒，其實「BBA（Benz,BMW,Audi）同級車都做到4.7 - 4.9秒啦，老實講快又真係唔係特別快， 只係香港咁多7人車同1.5L車仔， 你咪覺得自己快囉」。直指Tesla電動車與BBA同級車輛在直路「最多打和」，但是入彎和Brake卻輸一大截。

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（Tesla圖片）

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*以上均為網民意見，不代表《香港01》《開罐》平台立場。