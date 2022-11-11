連登仔考車因一低級錯誤而肥佬　反怪師傅無教!網民:跪求不要再考

香港報考私家車車牌的輪候隊伍排到明年年底，考車牌的需求一直有增無減，除了初次報名駕駛考試的人，當中也有重考的考生。最近有一位連登仔考車Fail，但就發了一篇長文控訴教車師傅連累他不及格，結果被網民狂轟態度不正確，更勸他不要再考車牌！



《學神出沒注意》劇照

考車牌最難的是臨場發揮，畢竟成敗就是在考試的半小時左右，不少人也是因為緊張而考牌肥佬！該位連登網民大呻自己教車師傅在每堂駕駛課上都「講廢話」，例如「咩自己識好多人」、「呢個學生點嗰個學生點」、「咩193都係佢學生」等，令他要在上網睇片復習學車的內容去應付考試。

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《學神出沒注意》劇照

樓主指在考試當天，「本身要早15分鐘報到但係師傅遲咗10幾分鐘先到」，亦因為師傅比原定時間遲到，影響了他的發揮，導致他在師傅到達時便要即時上車考泊位，最終因為「泊錯位」而肥佬。

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連登仔續指開車前往路試地點時，他鬆開車輛的手掣但汽沒有向前行，後來發現車輛「著咗車但係未著引擎」，也表示「好肯定師傅係未同我講過（如何著引擎）」。後來網民質疑車輛為何熄匙，因正常而言考試途中不需熄匙，樓主則指當時「泊完位之後考官叫我落車睇吓自己個位係咪錯咗，嗰陣好似順手熄埋匙落車睇」，也不知道發動車輛「原來要將個車匙順時針再扭多下」。

《學神出沒注意》劇照

樓主在文末提到知道「自己責無旁貸」，但他肯定教長師傅「絕對唔係冇責任」，最近幾天也愈諗愈嬲，打算將師傅的資料擺上黑名單。

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網民看帖後就批評樓主只識為失敗而找藉口，雖然明白他考車失敗很生氣「好想搵嘢賴」的感覺，但就認為考車Fail是樓主自己犯了低級錯誤，例如泊錯位、不懂發動引擎等。也有人狠批他「泊錯位是與智力有關」、「其實上到車feel 唔到引擎有冇著自己都有d 問題」、「明顯輸自己」、「藉口多到，好彩考唔到，少個公路炸彈」。